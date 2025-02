Ministro Ernesto Villegas integra la Comisión Nacional ampliada de consulta de la Reforma Constitucional

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, forma parte de la Comisión Nacional ampliada de consulta de la Reforma Constitucional, creada el pasado sábado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para desarrollar un debate nacional que permita adaptar la carta magna de 1999 a los nuevos tiempos.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández)

“Estamos listos para abrir las compuertas de un gran unificador debate nacional y que sea la sociedad venezolana y nuestro pueblo protagonistas de una gran reforma histórica que adapte la constitución de 1999 a los nuevos tiempos, con ideas nuevas para el avance en una nueva época de transición a la nueva modernidad”, afirmó el mandatario nacional.

El jefe de Estado resaltó que la Constitución venezolana de 1999, creada durante del primer mandato del comandante Hugo Chávez, es un documento de avanzada que expresó el desarrollo del pensamiento político y el poder popular para entonces. Agregó que la Venezuela de 2025 es “infinitamente superior en sus valores humanos, su educación, su cultura, su visión de la sociedad y del mundo”, por lo que se hace necesario promover cambios que involucren a todos los sectores de la población.

En ese sentido, informó que la Comisión de Reforma Constitucional estará integrada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; la vicepresidenta la de la República, Delcy Rodríguez; el Fiscal General de la República Tareck William Saab; el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez; la diputada de la AN Cilia Flores; el diputado de la AN Hermann Escarrá, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso y el ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.

Además, designó en la comisión a Reinaldo Muñoz, Tanía D’ Amelio, Ricardo Menéndez, Ángel Prado, Gabriela Jiménez, Freddy Ñáñez, Eduardo Piñate, Jesús Barrios, Pedro Calzadilla, Gustavo Pereira, Grecia Colmenares, Sarah Tavera, Anahí Arizmendi, Orlando Camacho, Larry Devoe, Nohelí Pocaterra y Demetria Monasterios, para promover la integración, la consulta y el debate en este plan de reforma constitucional.

El presidente Nicolás Maduro informó que ya está en desarrollo un proyecto de reforma, con un avance de los primeros 80 artículos que abarcan cuatro temáticas fundamentales: la ampliación y perfeccionamiento de la democracia participativa y protagónica, establecimiento de parámetros para la construcción de una nueva modernidad, creación de un modelo económico diversificado y la actualización jurídica de la Constitución de 1999.

“Estamos en la elaboración de las tesis que propugnamos, con el objetivo de constitucionalizar los principios del nuevo humanismo, el bolivarianismo y los fundamentos de la sociedad que aspiramos construir en el siglo XXI”, expresó en su cuenta de Instagram: @nicolasmaduro.