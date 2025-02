Ministerio de Cultura reconoció a trabajadores con 15 años o más de servicio (+Fotos)

Como parte de la celebración del 20° aniversario del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), este martes, autoridades de la institución entregaron reconocimientos a 397 trabajadores y trabajadoras que suman 15, 20 y 30 años de servicio en este organismo y sus entes adscritos.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Fotos: Mónica Sánchez y Hengelbert Pereira

El evento, realizado en la Casa del Artista, en Caracas, contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien estuvo acompañado de diversas autoridades institucionales de todo el país. Villegas reconoció la labor del personal que ha laborado tanto en el MPPC como en entes que existían antes de la creación del organismo rector.

Ernesto Villegas en entrega de reconocimiento a trabajadores de Ministerio de Cultura con +15 años

En ese sentido, destacó el aprendizaje obtenido durante el ejercicio de sus responsabilidades frente a la institución. “He dado con una clave: levantar absurdas distancias entre nosotros; al encontrarnos juntos y juntas en pos de un mismo objetivo somos más fuertes y eficientes”, dijo.

El titular de Cultura resaltó la importancia de reconocer las contribuciones de autoridades y trabajadores que laboraron en el MPPC desde su creación. “Sin el aporte de quienes antes estuvieron no habíamos podido superar con éxito las batallas que nos ha tocado enfrentar ni podríamos tampoco plantearnos la posibilidad de dar nuevas batallas en victoria”, aseguró.

Asimismo, agradeció al Comandante Hugo Chávez por la creación de la institución hace dos décadas y destacó la labor del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, como sucesor del proyecto bolivariano. “Mientras en otros países cierran Ministerios de Cultura, en Venezuela se crean misiones para hacer realidad estos sueños”, subrayó.

En ese sentido, la presidenta de la Casa del Artista, Susej Vera, resaltó que la cultura debe ser un bastión que contribuya a preservar la identidad, los saberes, tradiciones y gastronomía del país. “Contamos con un pueblo creador maravilloso, con unos trabajadores y trabajadoras culturales que hoy son reconocidos. Hoy el Ministerio de la Cultura cumple 20 años y sé que vamos a seguir dando la batalla de las ideas”, afirmó.

Por su parte, Cesar González, trabajador del departamento de finanzas del MPPC, aseguró que la institución le ha permitido crecer profesionalmente y establecer vínculos fraternales. “Aquí he encontrado no sólo un trabajo sino una segunda familia. He compartido risas, desafíos y éxitos con personas maravillosas que se han convertido en mis grandes amigos. Agradezco de corazón al Ministerio de Cultura por creer en nosotros y darnos la oportunidad de crecer y desarrollarnos. Con este reconocimiento, me siento profundamente motivado para seguir dando lo mejor”, expresó.

La celebración fue amenizada con la presentación de José David “El niño de mil capacidades”, quien interpretó los temas “Volaré” y “Granada”, haciendo gala de su capacidad vocal para emular el sonido de la flauta.

Además, los presentes apreciaron el talento del grupo “Sembrando tradiciones”, que ofreció un variado repertorio de géneros musicales autóctonos.

Grupo Sembrando Tradiciones