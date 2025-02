Desmantelan operación para secuestrar al magistrado Maikel Moreno y hacer explotar un helicóptero militar

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, dirigó este jueves una rueda de prensa anunciando el desmantelamiento de la llamada “Operación Oro”, que involucra colocar explosivos a un helicóptero en el fuerte Tavacare en Barinas, el secuestro del magistrado Maykel Moreno para llevárselo a Estados Unidos, y un intento de atacar el fuerte Conopoima en Guárico. Todas estas operaciones iban a ocurrir antes del 10 de enero, día de la juramentación de Nicolás Maduro como Presidente.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Fotos: Con el Mazo Dando

Cabello comenzó la rueda de prensa recordando la “Operación Aurora” en la que se atacaron bases militares en 2019. Ese ataque fracasó y esas personas huyeron a Colombia.

En diciembre de 2024, la inteligencia popular informa del regreso a una comunidad en Lara de una persona que había huido en 2019, llamada Damián Alexander Rojas Díaz (“weiwei”). Esa persona participa en otros hechos.

Cabello colocó un video de esa persona hablando de la Operación Aurora, indicando que su intención era la toma del estado Bolívar, fueron repelidos por una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), salieron para Brasil y luego un helicóptero Blackhawk del Ejército de Brasil los ayudó a salir. Fueron investigados y se les dio el aviso de salir del país.

“Brasil sabía lo que ocurría en Venezuela” allá en 2019, dice Cabello. Señala que ellos nunca se fueron de Brasil, y que el entonces presidente Bolsonaro sabía de esto y los apoyó.

Luego, Rojas Díaz llegó a 2024 a Venezuela aprovechando que nadie lo conocía, para colocar explosivos en un fuerte en Guárico.

Cabello señala que han hecho seguimiento de voceros de la Operación Aurora en redes sociales y medios de comunicación. Colocó un video de Miguel Angel Rodríguez (el conductor de programas de TV de ultraderecha) hablando de alguien llamado Matthew VanDyke, mercenario, creador de la empresa de “contratistas” llamada “Hermanos de la Libertad”, que ha trabajado en numerosos países, en la mal llamada primavera árabe, en la guerra civil libia y otros conflictos.

Rodríguez dice que VanDyke ha afirmado, en sus redes sociales, que “ha estado trabajando con un comandante rebelde” en Venezuela en la llamada Operación Aurora.

Cabello dice que fondos de la USAID se usaron en estas acciones, y que crearon la “Operación Oro” en homenaje a Oscar Pérez y Ronald Ojeda, de allí el acrónimo “oro”.

Ataque al fuerte Conopoima

Recordó Cabello que en diciembre hubo informaciones en las redes sociales que se iba a destruir el fuerte Conopoima en el estado Guárico. Señala que, gracias a las alocuciones de estos voceros, quienes le dieron las claves, se pudo capturar a varias personas, empezando con Rojas Díaz, quien fue el primer detenido.

Otro de los influencers, llamado “ElFama”, teniente desertor “dado de baja de la GNB por ladrón” -dijo Cabello- y que hoy está en Estados Unidos, muestra en un video en redes sociales algunos aparatos para explosivos, detonantes, C4 y unas fotos supuestamente del fuerte Conopoima. Diosdado señala que él es parte de la vocería de la Operación Oro.

También muestra Cabello otro video del influencer “soyWenderEnrique”, quien desde EEUU publica un audio de alguien llamado “teniente ruso de la Operación Aurora”. Él dice haber hecho una operación en San Juan de los Morros como parte de la Operación Oro. “Ellos completaron la operación e hicieron su estocada”. Y muestra un video confuso con un sonido, que es la supuesta prueba de que la operación se efectuó.

“Las pruebas son para cobrar, para que les paguen”, dijo Cabello.

También mostró otro video de Norbey Marín, quien tiene un programa en El Venezolano TV (EVTV, canal de Miami), quien según él, “un grupo importante de civiles, policías, militares activos y no activos” atacaron el fuerte Conopoima. “Recibí estas imágenes directamente de ellos y es totalmente real”. Dice que se metió un aparato en el fuerte y lo detonaron a 4 kilómetros de distancia.

“Cuando nosotros capturamos a Rojas Díaz, les entran los nervios”, y comienzan a decir en redes sociales que tales personas están desaparecidas. “Las ubicamos y las detuvimos”.

“En Conopoima no pasó nada”, dice Diosdado Cabello. “Ellos (los terroristas) manejan la información de que allí tenemos todos los arsenales. Eso fue hace 5 años. Desde entonces distribuimos los arsenales en varios lugares, ellos no tienen ni idea de donde está”, dice Cabello. Pero se pregunta cuál es la intención de colocar explosivos en una instalación militar en una ciudad; si hubiera sido cierto que allí había un arsenal, hubiera habido una gran cantidad de muertos. “Estamos hablando de unos asesinos, a quienes no les importa nada ni nadie, sólo el afán del dinero y la plata”.

Señala Cabello que fueron capturadas más personas (alias Fénix, alias Espartano, personas vinculadas en la logística). En una casa en El Valle (Caracas) se encontró gran cantidad de armamentos y aparatos para colocar explosivos, dijo Cabello mientras se mostraban en televisión. También hay granadas.

“En Conopoima dejaron una cosa por allá, lejos del sitio donde supuestamente debería estar, y Rojas Díaz se fue a Valencia”

Cabello muestra otro video de Rojas Díaz, quien confiesa que se le iba a pagar $2.500 para una actividad, él viajó a La Encrucijada donde se encontró con “Berlín”, compañero de operaciones. Tomaron un transporte público a San Juan de los Morros donde se encuentran con alias el Tío y alias Espartano, quien le da herramientas y explosivos. Confiesa que llega a territorio militar, planta un aparato explosivo en unos depósitos militares en el fuerte Conopoima y se van a la parte trasera del fuerte.

El temporizador les daba 3 horas. “Él tenía que suministrar la grabación de lo que ocurrió, pero no lo pudo suministrarla porque no ocurrió nada”, explica Diosdado. “Ellos trataron de hacer de un fracaso un éxito”.

Iban a destruir un helicóptero militar en Barinas

Se iban a ir luego al fuerte Tavacare en el estado Barinas, donde iban a colocar explosivo C4 a un helicóptero. Dicho explosivo fue suministrado por un efectivo del Sebin que también fue capturado.

Cabello señala que ellos hablaron en redes sociales, en fechas previas al 10 de enero, día de la juramentación de Nicolás Maduro como Presidente, de “una luz en el cielo”, que iba a ser “una señal”. Esa señal iba a ser la explosión de dicho helicóptero, un acto terrorista.

Secuestro del magistrado Maikel Moreno

Después del 6 de enero iban a entrar en otra misión: el secuestro del magistrado Maikel Moreno. Se activaron, le dieron una protección especial por instrucciones del Presidente. Moreno tenía dos personas infiltradas en su equipo de seguridad que fueron detenidas y confesaron que les iban a pagar $300.000 por el secuestro.

Cabello mostró un video de la confesión de alias El Espartano (Wilfredo José Díaz Montoya), confesando que iba a participar en el secuestro de Maykel Moreno, por lo que se le iba a pagar 300 mil dólares.

Señala que, una vez realizada la extracción, los iba a estar esperando un helicóptero a bordo de una embarcación en aguas internacionales del Caribe, para trasladar directamente a Estados Unidos a todos los que estaban en la embarcación y al secuestrado (Maikel Moreno).

Al magistrado Moreno lo iban a secuestrar en una alcabala, disfrazados de DGCIM, lo iban a llevar a una lancha (ya están detenidos los lancheros que lo iban a llevar), de allí lo montaban a un barco más grande y se lo llevaban. “Están involucrados funcionarios de Estados Unidos”.

Cabello colocó otro video de otro de los detenidos, quien también confiesa que recibió los explosivos y materiales, se desplaza a Barinas y le entrega los explosivos y detonadores a Espartano, quien prepara el explosivo, y se lo entrega a weiwei (Rojas Díaz) para realizar la operación. Dice que entra al fuerte Tavacare, pero no pudo colocar el explosivo porque había mucho personal de servicio en el área donde estaban los helicópteros. Señala Cabello que “se les decomisó los teléfonos y allí está la historia de todo”

“Estos terroristas, estos asesinos no descansan”, dice Cabello. Dice que, por ser unos amateur, son muy ineptos. Mostró imágenes de todos los capturados.

Afectar la juramentación del Presidente Maduro

Cabello señaló que estas operaciones iban a desarrollarse los primeros días de enero, lo que coincide con la enorme presión mediática que crearon María Corina Machado y otros dirigentes políticos de extrema derecha los días previos a la juramentación del Presidente Nicolás Maduro el 10 de enero, cuando todos afirmaban que “iba a pasar algo”.

“La investigación sigue y sabemos que va a tener muy buenos resultados”, señaló.