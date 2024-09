Diosdado Cabello repudió el matraqueo y prohibió a policías brindar seguridad a locales comerciales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, llamó a los funcionarios policiales del país, y en especial a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a luchar contra prácticas ilegales como el “matraqueo”. Durante su participación en el foro “Golpe Madiático Empresarial Continuado”, el también ministro de Interior, Justicia y Paz, señaló que es deber de los uniformados evitar las malas prácticas policiales a fin de brindar seguridad y tranquilidad al pueblo.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Con El Mazo Dando

“Bajo ninguna circunstancia podemos permitir el matraqueo. Eso no se debe permitir bajo ninguna circunstancia, en ninguna instancia, a ningun nivel. Tampoco quiero ver a policias cuidando locales, eso no es bueno. Se acabo el chapeo en Venezuela, el que quiera chapear a un funcionario primero que me llame a mi”, enfatizó.

En este sentido, llamó a quienes tienen roles de mando dentro de la policía a trabajar a corregir los posibles errores que hayan dentro de la institución.

Diosdado Cabello en el Foro Golpe Mediático Empresarial Continuado, 26 septiembre 2024

“Tiene que haber un comando, una jefatura. Cada funcionario tiene que estar bajo la coordinación de alguien. La PNB tiene una tarea muy específica y tiene la obligación de cumplirla. Que nadie se descuide de sus funciones y sus tareas, vamos a trabajar para que la PNB sea la mejor policía del mundo”, resaltó.

De igual manera, Cabello llamó a los funcionarios más antiguos a colocar su experiencia al servicio de los uniformados más jóvenes para ayudarlos a mejorar su desempeño en labores de seguridad. “Cuando hay liderazgo y un jefe se pone al frente, los que están detrás se sienten motivados, acompañados”, resaltó.

Policía en Revolución

Por otra parte, Cabello reiteró que la PNB es una institución que se debe al pueblo, contrario a la concepción que tiene la derecha quien cree que la policía sólo debe estar para cuidar propiedades.

“Nosotros estamos en una Revolución y nos estamos enfrentado a lacayos del imperialismo, gente que nos odia, y tengan la seguridad que si ellos llegasen al poder lo primero que hacen es eliminar a la PNB porque, el concepto que ellos tienen es el de una policía que no está para cuidar al pueblo, que está es para cuidar los bienes, las propiedades”, señaló.

Asimismo, reiteró la importancia de que los cuerpos policiales ayuden a brindar la paz al país a fin de garantizar el desarrollo económico y social de Venezuela.

“La gente debe entender que la paz en Venezuela es gracias al trabajo de hormiguitas de los cuerpos de policía y militares del país quiene han hecho un gran trabajo frenando hechos de violencia”, resaltó al tiempo que felicitó las labores de los uniformados para contener los planes terroristas de la ultradercha en días posteriores a la elección presidencial del pasado 28 de julio.

Destacó que el extremismo ha llevado la situación en Venezuela a una selección entre la burguesía y sus apellidos o el Pueblo. “Yo ahí no tengo nada que escoger, la verdad, y nadie de clara conciencia debería tener ahí que escoger”, enfatizó el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al ratificar que siempre estará de lado del Pueblo.