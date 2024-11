Diosdado Cabello celebró 23 aniversario del CICPC destacando su labor en combatir bandas delincuenciales

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, enfatizó que durante el 2025 los cuerpos de seguridad ciudadana acabarán con las bandas delincuenciales en el país, y ratificó su disposición para defender a los policías ante cualquier ataque.

Texto: Últimas Noticias / Foto: MijpVzla

“En el 2025 las bandas que corran o se encaramen, pero vamos a acabar con ellas. Que sepan quienes están en esas bandas, quien se meta con un policía se va a meter con todos. Quien le dispara a un policía le dispara al pueblo y nuestros cuerpos policiales estarán dispuestos a enfrentarlo”, aseveró Cabello este martes durante el acto de celebración por el 23 aniversario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

Asimismo, aseguró que los criminales pagarán por el daño perpetrado contra la integridad física de los funcionarios policiales y recalcó que las bandas delincuenciales no gobernarán el país, al tiempo que desestimó la matriz de opinión de que éstas están aliadas con el Gobierno venezolano.

“Van a llevar palos de parte del Gobierno. No le vamos a permitir que hagan vida en este país. No, no lo vamos a permitir. La paz de nuestros jóvenes, de nuestros niños, vale más que cualquier cosa. Si ellos se atraviesan en el camino, nos van a encontrar”, advirtió.

Policías en el capitalismo

El ministro Cabello señaló que en el capitalismo las policías están diseñadas para cuidar los bienes, mientras que en el socialismo estos cuerpos de seguridad deben servir para cuidar al pueblo.

Además, llamó a los funcionarios del CICPC para que inviten a la juventud venezolana a formar parte de las filas del prestigioso cuerpo con un programa de captación amplio que vaya a las escuelas y que mantenga un contacto permanente con los maestros, madres y padres sobre la prevención del delito.

“Nuestro pueblo debe sentir que la policía es amiga y nuestro pueblo tiene que sentir que el CICPC para ellos es como una extensión del hermano que los cuida, el hermano mayor que los cuida. Y que, si al pueblo le pasa algo, ahí está el CICPC para investigar, para atender”, puntualizó.

Mejoras

Cabello se comprometió con la defensa de los policías y aseguró que pueden contar con él en su condición de ministro de Relaciones Interiores.

“El que se mete con uno se mete con todos (…) Hay una idea que le plantee al presidente, por eso les digo que habrá señales en algún momento, para la atención real y efectiva de nuestros funcionarios para que nadie se nos vaya a quedar en el camino”, informó el ministro.

También instruyó trabajar en equipo junto a la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar “todos juntos para enfrentar a un enemigo en común: el enemigo de la patria”.

“Siéntanse orgullosos de pertenecer al CICPC, Venezuela entera se siente orgullosa de este cuerpo, de su profesionalismo, capacidad, le damos clases a cualquiera (…) 23 años después ustedes pueden levantar su mano y gritarle al mundo ¡misión cumplida!”, arengó.