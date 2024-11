Cabello anunció desmantelamiento parcial de la operación “No a la navidad” organizada en el estado Zulia

El ministro venezolano de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, informó este sábado del desmantelamiento de la operación “No a la Navidad”, que fue planificada desde el estado Zulia por un grupo de empresarios encabezados por José Enrique Rincón, quien tiene vínculos directos -explicó Cabello- con Iván Simonovis, María Corina Machado, Tomás Guanipa, Juan Pablo Guanipa entre otros.



Texto: Alba Ciudad (LBR) / Fotos: Con el Mazo Dando

Cabello indicó que Rincón tejió una fuerte red criminal, logrando captar a jueces, fiscales y militares. Rincón salió del país cuando inició la investigación en la alcaldía de Maracaibo por temor de verse salpicado, y en el exterior sufrió un problema de salud; están en España. También están involucrados dos hijos del referido empresario: Juan Diego Rincón Sabatino y José Enrique Rincón Sabatino, así como dirigentes del partido Primero Justicia, una periodista y una abogada que debido a la investigación en curso no se puede revelar su identificación.

Fuera de cámaras, Cabello comentó -según reveló la periodista Madelein García, de Telesur– que hay cerca de 100 personas detenidas y cerca de 90 empresas vinculadas a esta operación. Rincón es el empresario camaronero más grande de Venezuela, señaló la periodista.

Cabello informó que, tras infiltrar sus reuniones, conocieron la ubicación de un sitio donde se daba entrenamiento a un grupo de paramilitares. Allí se han decomisado armamentos: 6 fusiles Galil, un fusil M4, 8 fusiles AK-47, 6 fusiles M-16, un lanzagranadas con 10 granadas, 1 pistola Glock, un drone. “Probablemente era parte de lo que allí había para el entrenamiento”. Algunos son fusiles del Ejército colombiano, probablemente robados.

Señala que parte del plan era entregarle armas y explosivos a pranes y personas detenidas, y que tenían redes en otros 3 estados de Venezuela.

Comentó Cabello que hay zonas de entrenamiento en Ecuador, y que la persona cabecilla del Tren de Aragua (banda delincuencial) detenida en Colombia, estaba en una reunión con otras 15 personas planificando esta operación. Fue detenida por las autoridades colombianas en conjunto con las venezolanas.

Para dar una idea de las redes que Rincón llegó a tejer en el estado Zulia, Cabello explicó que, para las investigaciones, “hemos enviado funcionarios solo de Caracas. No hay funcionarios del estado Zulia participando, ni uno solo. Ni siquiera fueron en avión; los enviamos por carro con suficiente antelación, ello porque, cuando empezamos a hacer la investigación, nos dimos cuenta de que está minado de corrupción y de que todo está controlado por el señor Rincón”.

También explicó Cabello que, hace unos días, recibió un mensaje de un teniente que solicitó autorización para investigar las empresas del Sr Rincón y le dicen que no, que “ese señor no se tocaba”, lo que da una idea del poder de esa persona. “De allí viene el financiamiento de María Corina Machado: viene del narcotráfico y el sustento principal está amparado en grupos paramilitares colombianos que dirige Duque y Uribe”, enfatizó Cabello.

Reitera que María Corina Machado y su grupo están detrás de estas operaciones. “Había ocurrido lo de oriente (el incendio de la planta y el gasoducto Muscar en Monagas), estaba Delcy (Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva) con su equipo allá trabajando sin dormir, y ellos atacaron Falcón. Un día después. Esto es para darnos cuenta de que esto es un plan para dañar al país”.

“Hoy está el estado Nueva Esparta (Margarita) aún con problemas de luz por María Corina Machado, por culpa de Simonovis, por su héroe Erik Prince, por los mercenarios y terroristas”, dijo Cabello. “A veces no decimos las cosas para no alarmar, pero si ellos no descansan nosotros tampoco vamos a descansar, y los vamos a derrotar”.

Advirtió que los paramilitares están entrenando para atacar objetivos principales, sedes eléctricas, sedes petroleras y fuerte saboteo al Guri. Indicó Cabello que están planificando usar drones con explosivos contra instalaciones petroleras y eléctricas. “Están entrenando personas para ello. Tienen objetivos sobre figuras de la Revolución Bolivariana para asesinarlos, como desencadenante del plan”.

“Este caso está en temprano desarrollo. En este instante estamos allanando empresas, hemos encontrado más armamento y laptops. Mañana van a decir que esto es mentira, pero vamos a seguir trabajando para mantener la paz”.