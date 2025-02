Diosdado Cabello en sexto aniversario de la Batalla de los Puentes: El pueblo de Venezuela no se ha rendido ante nadie

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, lideró este domingo los actos conmemorativos por los seis años de la Batalla de los Puentes desde el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, donde afirmó que el pueblo de Venezuela nunca se ha rendido ante nadie.

Texto: Últimas Noticias

El también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz expresó que el pueblo venezolano no se rindió el 23 de febrero de 2019 y tampoco se va a rendir ahora.

Batalla de los Puentes, 6° aniversario, palabras de Diosdado Cabello y Freddy Bernal

“¿Por qué la derecha no recuerda este día? ¿Por qué no lo celebran? Ellos no aprenden de las derrotas (…) La arrogancia de ese sector opositor, a ellos no les importaban los muertos, nada, solo su ambición y no tienen razones para celebrar porque ni siquiera han reflexionado sobre el daño que le estaban haciendo a su propio país y ese 23 de febrero después de la cantidad de millones de millones de dólares que la Usaid y el imperialismo norteamericano le entregó a esa banda de traidores a la patria, solo quedaron demostradas dos cosas: primero que son unos grandes ladrones, unas ratas, y lo otro es su altísimo nivel de ineptitud, de incapacidad”, declaró.

Además, aseguró que el imperialismo no se han tomado la molestia de leer la historia gloriosa del pueblo de Venezuela, “no se han preocupado nunca por ver a qué enemigo se están enfrentando (…) A nosotros nos pueden presionar, nos pueden perseguir, nos pueden sancionar, bloquear y mientras más hagan eso más fuerte se levanta la dignidad del pueblo de Venezuela. Este pueblo no se ha rendido en toda su historia ante nadie, de este suelo ha salido derrotado más de uno”. El ministro recalcó que “nosotros siempre lo decimos que ellos pueden entrar, el problema será salir”.

Pretensión de invadir a Venezuela

Cabello agregó que hace seis años el sector extremista pretendía pasar la frontera para instalarse en el territorio y pedir la invasión a Venezuela entrando por Colombia a cambio de abrir las puertas del país al narcotráfico, “porque se era el acuerdo que tenía Juan Guaidó con (Álvaro) Uribe y con (Iván) Duque, que Venezuela sería tráfico libre del narcotráfico”.

También criticó que se le eche la culpa a Venezuela de lo que pasa en Colombia. “Cómo les encanta echarle la culpa a los venezolanos y venezolanas de lo que pasa aquel lado que tienen 70 años de guerra. Pasa algo del lado colombiano y ¿cuáles son los titulares de la prensa? Ellos siempre buscan que haya algún vínculo con Venezuela”, enfatizó.

“Una persona seria declaró que la Guajira venezolana se la iban a entregar a Colombia para que ese fuese el frente de salida de la droga. Juan Guaidó se la iba a entregar a Colombia como pago, así como están pagando ahora con Citgo, con los bienes de Venezuela en el extranjero”, aseveró.

Dignidad del pueblo venezolano

El ministro resaltó la valentía y dignidad del pueblo venezolano que defendió el país hace seis años, dando reconocimiento a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), de la Milicia Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de los cuerpos policiales, “que estuvieron en perfecta fusión, ahí se dio en la práctica”.

“El 23 de febrero se dio aquí en la práctica en el estado Táchira, en nuestra frontera, perfecta fusión popular-militar-policial, en defensa de la patria”, destacó y reiteró que nunca entregarán la patria.

Asimismo, dijo que hoy día algunos de los traidores a la patria se encuentran enriquecidos viviendo en países como España, mientras otros quedaron olvidados, “derrotados, huyendo de Venezuela”. Por otro lado, los patriotas están de pie y unidos para defender a la nación.

“Ahora Guaidó 2.0 dijo que tenía el 75 por ciento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son estafadores de la política. Nuestro pueblo quiere paz, tranquilidad, vivir en armonía; sabe cuándo tiene que salir a la calle a defender la patria, pero nuestro pueblo sabe que puede contar con un Gobierno revolucionario amante de la paz, constructor de la paz, que ha hecho todos los esfuerzos”, reafirmó.

Por su parte, la ministra para la Juventud, Grecia Colmenares, recordó parte de los hechos vividos en 2019 durante la Batalla de los Puentes y destacó la valentía del pueblo venezolano que se movilizó para la defensa de los derechos y la soberanía del país.

“Miles y miles de almas se hicieron cita en esta zona de la frontera y aquí pudimos recibir a hombres y mujeres también de todo el país, todos con mucha convicción, compromiso”, dijo Colmenares y añadió que pese al miedo que se pudo haber sentido, “cada joven supo lo que tenía que hacer, convocados por el comandante Chávez, por su legado intacto, convocado por nuestro líder, el presidente Nicolás Maduro”.

Unidad para las elecciones

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) recalcó la importancia de la unidad de cara a los comicios del próximo 25 de mayo.

“Elecciones el 25 de mayo. Debemos ir unidos, que nada ni nadie nos divida, que no sea capaz de ocasionar una pequeña fisura. Nosotros vamos unidos y venceremos ese día, porque mientras la derecha está en sus fantasías (…) aquí está este pueblo trabajando”, enfatizó y ratificó que el estado Táchira es un territorio de paz.