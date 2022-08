Fotógrafo Félix Gerardi: «Sigo trabajando para hacer cosas bonitas para todos»

El destacado fotógrafo Félix Gerardi, quien cuenta con más de 35 años de experiencia en su profesión, nos acompañó este 19 de agosto en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, a propósito de celebrarse el Día Mundial de la Fotografía.

Entrevista: Angie Vélez / Fotos y texto: LBR

Escuche la entrevista completa:

En entrevista con la periodista Angie Vélez, señaló: «Tengo más de 35 años trabajando en la fotografía; he pasado por todas las áreas de la fotografía, la fotografía científica, la de bodas, he sido facilitador de enseñanza de la fotografía a la manera de Simón Rodríguez -aprender haciendo-, construyendo el imaginario actualmente con la tecnología, anteriormente con el negativo, involucrándome en toda esa historia de la fotografía vista desde todos los puntos de vista. Lo único que no he podido hacer la fotografía subacuática porque me ahogo», dijo entre risas.

Se considera un migrante de la fotografía porque aprendió con cámaras mecánicas y rollos de película, trabajando con revelado tradicional. «Llegué a cámaras digitales en 2001, 2002 y de pronto migro al teléfono, a hacer un proyecto que se llama ‘Fractales’. Todo ese proceso me ha ido cambiando el criterio, ver cómo ha evolucionado la fotografía. Fueron más de 150 años de fotografía de negativo con película. Y de pronto saltamos exponencialmente a lo digital, y de pronto aparecen teléfonos celulares maravillosos para trabajar con ellos y hacer películas, y de pronto se abrió un mundo de grandes alamedas a través de la imagen».

Habló de su proyecto ‘Fractales’ en el que refleja a la ciudad a través de charcos de agua. «Es como un mundo paralelo. He llegado a la conclusión de que soy charcólogo, sé donde están los charcos, puedo decirte en qué avenida y en qué lugar», bromeó. «Descubrí que hay un mundo paralelo, lo que llaman hoy los multiversos, palabra de otra generación, no de la mía».

Entre otras anécdotas, contó lo que vivió en el pueblo de Calderas, en Barinas, sobre las carreras de cintas. «Los jinetes se paran encima del caballo para agarrar una cinta a mitad de la calle», lo que le permitió hacer un trabajo fotográfico. «Allí están los Diablos Danzantes de San Hipólito, que son muy particulares porque no prestan pleitesía a la iglesia cristiana. Por eso no entraron en las cofradías de los diablos danzantes, porque son unos diablos llaneros».

«Siempre hablamos de las cosas pésimas: el hueco, la lluvia, los hospitales. Es verdad, eso existe. Pero también hay gente digna. Por ejemplo, la gente de la sabana con ese proyecto maravillosos para recuperar los nidos de las tortugas, para que no los dañen. Y después las vuelven a echar al mar cuando crecen. ¿Cómo no soñar y seguir soñando cuando en Venezuela pasan cosas tan hermosas como esas?», dijo.

«Sigo trabajando para hacer cosas bonitas para todos. No nada más para mí, sino que todos estemos convencidos de que las cosas bonitas existen».

Instó a que las y los fotógrafos se organicen para crear el Día Nacional de la Fotografía venezolana, que aún no existe.

También invitó a seguirlo a través de su cuenta en Twitter @fotogerardi.