Ministro Freddy Ñáñez llamó a cortar con la “infodemia” en torno a la COVID-19

El ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, llamó a lo población a cortar con la enfermedad del rumor entorno a la COVID-19, e invitó a consultar la lectura denominada COVID-19 Consejos para Informar, documento realizado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial para la Salud.

Texto: VTV

En su cuenta en la red social Twitter, Ñáñez destacó que es importante tener en cuenta que las fuentes informativas deben ser confiables y verificables, más si se trata de la actual pandemia por la COVID-19 que afecta a la población mundial.

“Si recibes noticias o contenidos que no son verificables o si la fuente no es confiable sencillamente no lo compartas. Causarás angustia, pánico y depresión en los demás. Seamos en esto también responsables”, exhortó.

Esta guía digital de la OPS y la OMS tiene como fin brindar herramientas para que los periodistas puedan realizar una cobertura responsable de la pandemia de la COVID-19 y brindar información basada en la evidencia.

También se proponen enfoques para la cobertura y se incentiva a que el periodismo aporte consejos y soluciones que contribuyan a reducir los riesgos para la salud y salvar vidas.