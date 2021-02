Celebrarán 60 años del Techo de la Ballena

Félix Hernández, investigador de la Galería de Arte Nacional, realizará una charla y un acercamiento histórico y estético al movimiento artístico conocido como “El techo de la ballena” (1961-1969) para celebrar virtualmente su aniversario 60. La cita será este jueves 25 a las 10:00 de la mañana a través de la plataforma Jitsi Meet. Las y los interesados en participar deberán llenar este formulario de inscripción.

Texto: Prensa FMN

Hernández explicó que se hará un ciclo de dos charlas sobre este emblemático movimiento artístico que tuvo su primer manifiesto un 21 de marzo de 1961, surgiendo en la llamada “década prodigiosa”. “La primera parte tiene que ver con el contexto social político, ideológico y cultural donde nace el Techo de la Ballena”, agregando que se tocarán todas las aristas “en términos internacionales¸así como regional de Latinoamérica y Venezuela”.

Indica que dará las razones del surgimiento del Techo de la Ballena, y añade: “los hippies; las guerrillas en Latinoamérica; la revolución cubana; los movimientos de liberación nacional; el socialismo; el Nadaísmo; Diagonal 0 y Ovum 10; los procesos de dictadura en el Cono Sur; las vanguardias literarias; las guerrillas urbanas, en Venezuela la caída de Pérez Jiménez, la surgida de la democracia , la insurrección armada, la lucha por la autonomía universitaria y otras manifestaciones de vanguardia, entre otros, forman parte del panorama en donde florece este movimiento, así como otras vanguardias en Latinoamérica que fueron una respuesta de tipo ético estético”. Argumentó que posteriormente definirá este movimiento y sus estéticas.

En lo que refiere a la segunda charla, a ofrecerla el 11 de marzo, la dedicará en particular a tres miembros de este movimiento artístico: Dámaso Ogaz, Juan Calzadilla y Daniel González. Apuntó que de los tantos artistas que pertenecieron al Techo de la Ballena “son los que más he estudiado, hice una curaduría a Ogaz post mortem en 2001 y a Daniel González, quien está vivo, en 2015 y a Calzadilla le he escrito artículos sobre su obra”.

Agregó que sobre Ogaz está haciendo su tesis de postgrado en la maestría en arte, mención historia del arte en la UCV, titulada “Un artista de culto poco conocido del Techo”, “es decir, lo abordan pocas personas y eso que fue uno de los más incendiarios”.

En el Techo de la Ballena participaron muchos artistas de diversas expresiones como cine, diseño gráfico, artes plásticas, arte conceptual, narrativa y poesía, entre otros. La moderación de este espacio del Programa de Formación en Museología en línea 2021 del SiNM (PFM-SiNM2021) estará a cargo de Reinaldo Landaeta, coordinador general del SiNM.

Puedes comunicarte por: formacionmuseosdevzla@yandex.com, formacionmuseosdevzla@gmail.com Facebook: @museosdevzla Telegram: +412-3994066 Instagram: @sistemanacionaldemuseos y Twitter: @fundacionmuseos.