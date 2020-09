Diosdado Cabello relató en programa «Aquí con Ernesto Villegas» las dificultades que superó como paciente de Covid-19

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que su recuperación tras el padecimiento durante un mes del Covid-19 fue una segunda oportunidad que le dieron Dios y la vida para seguir luchando por el pueblo venezolano. Así lo expresó este domingo durante su participación en el programa “Aquí con Ernesto Villegas”, espacio de entrevistas conducido por el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, a través de las plataformas digitales y transmitido por Venezolana de Televisión.

Cabello calificó como terrible la experiencia de su contagio, pues se trata de una enfermedad poco conocida y que tiene un impacto significativo tanto en el estado físico como mental de los pacientes.

“Afortunadamente mis órganos respondieron todos de manera adecuada y sin contratiempo; pero para quien tiene una enfermedad de base, el virus es perverso, ahí se mete y lo busca. Lo primero que ataca es el cerebro, la persona empieza a sentirse mal y cree que no va a avanzar. Si nos dejamos superar por ese temor, la recuperación es más complicada”, añadió.

Diosdado Cabello en programa Aquí con Ernesto Villegas, 6 de septiembre de 2020

Mire este video en Youtube

Inclusive, precisó que pasó 11 días muy complicados en los que estuvo entubado y, cuando salió de ese estado crítico, por un momento pensó en la posibilidad de no poder seguir en la vida política.

“Sí, definitivamente, Dios me dio una segunda oportunidad. Hablé con el compañero Nicolás Maduro el 29 de julio, al día siguiente de haberme despertado tras 11 días de estar entubado, y le dije que me retiraba de la Política. Lo pensé por una ráfaga de momento porque no sabía cómo iba a quedar físicamente. Pero, al día siguiente entendí que Dios me había dado una segunda oportunidad para seguir haciendo lo que hago con más amor”, detalló.

Señaló que sintió la fuerza y las oraciones del pueblo venezolano y que esa fe le permitió llenarse de energía para seguir adelante: “Sentí la fuerza y las oraciones del pueblo. Uno de cada cosa aprende algo. Yo aprendí ahí que esa fe es necesaria, para decir: ‘yo me voy a curar, voy a salir adelante’. La fe del pueblo permite avanzar ante cualquier problema”.

Comentó que actualmente se encuentra cumpliendo un proceso estricto de rehabilitación para recobrar al 100% su energía y condiciones físicas, pues rebajó al menos unos 15 kilogramos durante el tratamiento. “Uno no está curado de los efectos de la enfermedad; viene un proceso de rehabilitación física para ir recuperando fuerzas y todo el dinamismo. Ahora estoy en un 75%”, precisó.

Sobre los comentarios que se hicieron por su voz durante su primera reaparición pública el pasado 2 de agosto, explicó que la enfermedad ataca el sistema respiratorio y, como parte de su tratamiento implicó estar entubado, sus cuerdas vocales se vieron afectadas.

Reiteró que recibió la misma atención médica y el tratamiento que cumplen todos los pacientes con Covid-19 en el país. Además, enfatizó que esta difícil situación que enfrentó lo llevó a revisarse a sí mismo y cambiar su estilo de vida.

Igualmente, envió un llamado a la población venezolana a cuidarse y a asumir la nueva normalidad que implica la pandemia en torno al distanciamiento físico: “Le pido a la gente que se cuide, porque se corre un riesgo terrible, porque si la enfermedad encuentra dónde darle a uno, el virus se posiciona ahí, toma control y empieza a dispararle a todos los órganos”.

Elecciones parlamentarias

Sobre las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, Cabello comentó que confía plenamente en la consciencia del pueblo venezolano. “Tengo fe infinita en la consciencia del pueblo, una fe extraordinaria. Apuesto todo a la sabiduría del pueblo que no se equivoca, no se va a equivocar y no se ha equivocado desde que decidieron acompañar al comandante (Hugo) Chávez y que el comandante los acompañará a ellos”, sostuvo.

Señaló que la pandemia del coronavirus cambia las condiciones de la campaña política, pues los actos de calle ya no pueden tener lugar y, por el contrario, las plataformas digitales y medios de comunicación cobrarán mayor importancia.

“Hay que ser más creativos, utilizar las redes sociales o medios de comunicación y especialmente la radio. La campaña tiene que ser distinta a las épocas anteriores y ocasiones anteriores, va a impactar dependiendo del segmento al que tú quieras dirigir el mensaje, con mensajes diferenciados”, detalló.

El presidente de la ANC indicó que la oposición venezolana ha puesto en marcha, sin mayor éxito, un plan que busca dividir y crear cizaña dentro de las fuerzas revolucionarias, de cara a los comicios legislativos. “No sé por qué atacan al PSUV. El PSUV es una estructura política extraordinaria, creo que en Venezuela jamás y nunca ha habido una estructura como el PSUV, nosotros llegamos a 274 mil calles y un poquito más. (…) Es una maquinaria enorme, no solo para ganar elecciones, sino para lo social”, agregó.

Asimismo, enfatizó que aquellos sectores que se dicen ser de izquierda, pero buscan crear conflicto en el Gran Polo Patriótico lo hacen por un tema de votos, con un interés electoral, no de resolverle los problemas a la gente. “Tiene que ver con un tema electoral. Que les vaya bien, pero la unidad -en momentos en que el país está siendo bloqueado, atacado, amenazado por el imperio más poderoso del mundo- no es ni siquiera decir que es necesaria, sino indispensable. Y nosotros tenemos que ser capaces de apartar a un lado cualquier miseria, cualquier cálculo, cualquier interés por el interés del país”, subrayó.

Explicó que antes de hacer cualquier crítica hay que analizar el contexto del ataque sistemático al país, desde Colombia y desde el imperio, sin medir las consecuencias, y puso el ejemplo de que Venezuela desde octubre pasado no recibe ni un centavo de Petróleos de Venezuela, cuando llegamos a percibir hasta $40 mil millones anuales.

Además, cuestionó las acusaciones realizadas recientemente por el presidente colombiano Iván Duque, sobre la “desarticulación” de una supuesta operación militar financiada por el Ejecutivo venezolano para desestabilizar a Colombia, cuando en realidad, los sujetos detenidos son los mismos mercenarios entrenados para atacar a la nación bolivariana en la fallida Operación Gedeón.

“Duque dice ahora que los tipos que ha mantenido allá, que los ha armado, que ha sido cómplices de ellos, ahora son gente nuestra. Qué cosa tan estúpida. Eso es parte de un plan, él lo dice para alejarse de las masacres que hay cada día en Colombia; porque es una orden de su jefe imperial, porque es un plan para tratar de buscar una forma de atacar a nuestro país militarmente”, agregó.

Respecto de los ataques dirigidos precisamente contra él, a quien el imperio acusa incluso de ser narcotraficante, el presidente de la ANC calificó como brutales dichos ataques y sanciones que ha emprendido el imperialismo y sus lacayos contra Venezuela y los funcionarios del Gobierno y enfatizó que estas agresiones son el mecanismo o instrumento que utiliza la derecha contra aquellos que no se doblegan a sus intereses.

ANC, indultos y diálogo con la oposición

En referencia a si la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyo mandato concluye el 31 de diciembre de este año, cumplió o no sus objetivos, aseguró que sí.

El presidente de la ANC explicó que esa instancia tiene, constitucionalmente hablando, tres objetivos que son: transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución; en este sentido, afirmó que la ANC no redactará una nueva Constitución, pero que cumplió con el nuevo ordenamiento jurídico y, principalmente, con garantizar la gobernabilidad en el país.

En cuanto a los indultos otorgados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a 110 opositores golpistas, explicó que el Mandatario Nacional tiene la facultad, establecida en la Constitución Bolivariana, para tomar estas decisiones en pro de la paz del país. También hizo referencia a los encuentros que ha sostenido con representantes de la derecha nacional, entre ellos el autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó, quien -pese a existir pruebas- no tuvo la valentía y honestidad de admitir dicha reunión.

“Es un coco seco, sus ideas se las dan, le tiran línea. Y cuando no tiene esa línea directa, se ven los errores que ha venido cometiendo. Esto deja mucho que desear en manos de quién ha quedado la oposición”, puntualizó.

Aseveró que para él es sumamente habitual reunirse y dialogar con dirigentes adversos: “Yo puedo hablar con quién sea. Me he reunido con más voceros de la oposición de lo que la gente cree; pero mi forma de pensar y en lo que yo creo, no me lo van a cambiar; bajo esos términos hablamos con cualquiera”.

Asimismo, indicó que pese a los problemas que enfrenta la nación, la solución siempre estará dentro del proyecto del socialismo, pues si reinase un sistema capitalista en el país sería la barbarie, tal como ha quedado evidenciado con el tema de la atención por la enfermedad del Covid-19 en naciones como Colombia, Perú, Chile, EEUU y Brasil. “Estoy convencido de que los problemas de todos los días de la gente se resuelven es en el marco del socialismo, no del capitalismo”, afirmó al reiterar su fe en el pueblo venezolano.