Dieciséis venezolanas y venezolanos han muerto de Covid-19 en el exterior: Maduro hace un llamado a «venir a salvarse a su Patria» (+Lista)

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó de 16 casos de venezolanas y venezolanos que murieron víctimas de coronavirus Covid-19 mientras estaban en otros países. La cifra es superior a la de fallecidos en Venezuela, que hasta el momento es de diez. Leyó una lista preliminar de casos comprobados, emitida por la Cancillería venezolana. Mostró sus condolencias por todos ellos. «Yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas: Vengan a salvarse a su Patria», insistió el Presidente. «Aquí nosotros los recibimos con amor y respeto. Tenemos protocolos de seguridad y de salud para cuando usted llegue». Ordenó al ministro de Deporte, Pedro Infante, velar por la salud de los atletas en el exterior y ayudar a quienes quieran regresar.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Indicó el Presidente venezolano sobre los casos de venezolanas y venezolanos fallecidos en el exterior: «Me han dolido todos, pero en especial una muchacha de 22 años, atleta de la Selección Nacional Olímpica, medallista internacional de badminton, la conocí: Michelle Martínez Machuca, del estado Guárico«, específicamente de Tucupido. «Se fue a Medellín (Colombia). La contrataron allí. Aprovechaba para trabajar y allí era instructora de un club de la localidad, y entrenaba. Era de nuestra selección nacional. Orgullosa. Nació el 3 de octubre de 1997», dijo Maduro.

«Ella hace 6 días llamó en Medellín a unos números que dan en Colombia para emergencia de salud. Le contestaron, dijo todos los síntomas y le manifestaron por teléfono que debería aislarse. No fueron a realizarle ninguna prueba, ningún médico la volvió a llamar, no la visitaron. Hoy sufrió complicaciones respiratorias y murió. Cayó. En el baño de su casa en Medellín, sin atención. Sola. Esta muchacha, nuestra medallista… ¡murió sola, abandonada totalmente! ¡Qué dolor no haberla podido ayudar, que tuviera un teléfono de nosotros aquí! Yo no sé qué hubiéramos hecho, pero la hubiéramos ayudado».

El Presidente señaló que, si ella hubiera estado en Venezuela, inmediatamente hubiera ido Barrio Adentro, hubiera estado en un Centro de Diagnóstico Integral y se le hubieran colocado los tratamientos pertinentes, recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). «¡La tuviéramos viva, con nosotros!», dijo el Presidente.

Maduro ordenó al ministro del Deporte, Pedro Infante, atender personalmente a todas las y los atletas que estén en el exterior, «y traérselos uno por uno si ellos así lo quisieran».

Los casos

El Jefe de estado venezolano también informo de otros 15 casos:

Lil Montes : doctora, anestesióloga, médica. Murió en Guayaquil, Ecuador. «Fue directora del Hospital Central de Barquisimeto. Murió en un hospital sola, abadonada».

: doctora, anestesióloga, médica. Murió en Guayaquil, Ecuador. «Fue directora del Hospital Central de Barquisimeto. Murió en un hospital sola, abadonada». William Atencio, músico, gaitero y profesor. «Murió en Guayaquil sin atención médica».

músico, gaitero y profesor. «Murió en Guayaquil sin atención médica». Isaac Abadí, médico, internista y reumatólogo. Murió en Miami, Estados Unidos. Fue exdirector de la escuela Luis Razzetti de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue fundador del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas y del Servicio de Reumatologia del Hospital Universitario de Caracas.

médico, internista y reumatólogo. Murió en Miami, Estados Unidos. Fue exdirector de la escuela Luis Razzetti de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue fundador del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas y del Servicio de Reumatologia del Hospital Universitario de Caracas. Henry Olivares, médico oncólogo y pediatra. Murió en Nueva Jersey, Estados Unidos. «Murió sin atención médica», dijo Maduro.

médico oncólogo y pediatra. Murió en Nueva Jersey, Estados Unidos. «Murió sin atención médica», dijo Maduro. Jesús Enrique Orozco Romero, murió en España en su casa, sin atención médica. «Creo que fue el primer fallecido en el exterior», indicó el Jefe de Estado venezolano.

murió en España en su casa, sin atención médica. «Creo que fue el primer fallecido en el exterior», indicó el Jefe de Estado venezolano. José Ramón García, jubilado venezolano, murió en un hospital de Madrid (España), en terapia intensiva. «Murió solo, sin posibilidad de compañía de nadie», dijo el Presidente.

jubilado venezolano, murió en un hospital de Madrid (España), en terapia intensiva. «Murió solo, sin posibilidad de compañía de nadie», dijo el Presidente. Carlos Rodríguez Duarte, médico urólogo, murió en Madrid sin atención médica.

médico urólogo, murió en Madrid sin atención médica. Nerio Aquiles Valarino González, médico internista venezolano, murió en Murcia, España, en el hospital de Santa Sofía.

médico internista venezolano, murió en Murcia, España, en el hospital de Santa Sofía. Jesús María Pacheco, «gran compañero, amigo, luchador revolucionario, sindical de los años 60 y 70», dijo Maduro. Murió en compañía de su hija en Madrid.

«gran compañero, amigo, luchador revolucionario, sindical de los años 60 y 70», dijo Maduro. Murió en compañía de su hija en Madrid. Edicta Viloria de Quintana, zuliana. Murió sin atención médica.

zuliana. Murió sin atención médica. Emeterio Gómez, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Murió en Islas Canarias, España, a los 78 años sin atención médica.

profesor de la Universidad Central de Venezuela. Murió en Islas Canarias, España, a los 78 años sin atención médica. Miguel Angel Tabet, sacerdote venezolano, murió en Roma, Italia, sin atención médica.

sacerdote venezolano, murió en Roma, Italia, sin atención médica. Rommel Andrés Ferrante González, murió en el Hospital San Raffaele Di Milano, en Segrate, Milán, Italia.

murió en el Hospital San Raffaele Di Milano, en Segrate, Milán, Italia. Anderson Araque, conductor privado, murió en Lima, Perú, sin atención médica.

conductor privado, murió en Lima, Perú, sin atención médica. Héctor José Carvallo, nutricionista, murió en Lima, Perú, sin atención médica.

El Presidente resaltó cómo la pandemia de Covid-19 ha afectado a países como Brasil, Ecuador o Colombia.

«Yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas: Vengan a salvarse a su Patria. Aquí nosotros los recibimos con amor y respeto. Tenemos protocolos de seguridad y de salud para cuando usted llegue, y ya cuando los podamos llevar a su casa, usted va a llegar sano o sana. Con sus hijos, si está con ellos. ¡Vengan a Venezuela! ¡Las puertas y las fronteras de Venezuela están abiertas para los venezolanos y venezolanas!», dijo Maduro. «¡No se dejen engañar!»

Migración Colombia miente

Desmintió contundentemente la versión de Migración Colombia, según la cual mantienen a cientos venezolanos varados varios días en las carreteras del vecino país, afirmando que no podían pasar porque «Maduro tiene las fronteras cerradas y no deja pasar». «¡Migración Colombia miente! La frontera está abierta para todos los venezolanos que quieran regresar a sus puertas a salvarse. ¡De puerta en puerta! Eso sí: con orden, cumpliendo el protocolo de seguridad y sanidad, haciéndoles el examen de sangre a cada uno guardando su cuarentena».

«Tengan la seguridad todos los venezolanos y las venezolanas que nosotros no vamos a permitir que nos contaminen desde Colombia. ¡Se los aseguro! Vamos a tener todas las medidas extremas de seguridad».

Sobre Migración Colombia, reiteró que son unos «mentirosos y racistas».