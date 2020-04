Decretan toque de queda en Nueva Esparta y confinan municipio Acevedo en Miranda tras 21 nuevos casos de Covid-19 en academia de béisbol

El vicepresidente de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo 19 de abril de 29 nuevos casos de coronavirus Covid-19 en el país, 21 de ellos a partir del caso de la academia de béisbol Roberto Vahlis, en el estado Nueva Esparta, 5 en el estado Miranda (3 de ellos por el caso de la empresa de escoltas que da servicio a Empresas Polar) y 3 por el ingreso en estados fronterizos. El total de casos sube a 256. Se ordenó el toque de queda en el estado Nueva Esparta y el confinamiento del municipio Acevedo del estado Miranda, pues uno de los jóvenes de la academia de béisbol, que fue contagiado con Covid-19, fue a una fiesta que le tenían preparada allí.

En breve más información

Rodríguez informó que se está investigando una «relación causal» entre el foco de la academia de béisbol Roberto Vahlis en el municipio Gómez del estado Nueva Esparta, y el foco del municipio Maneiro, que surgió en la alcaldía de esa jusrisdicción.

Explicó que, en el vuelo de la aerolínea Laser que venía de República Dominicana hacia Maiquetía, venían 5 pacientes contagiados. De esos pacientes «habíamos detectado a tres» pacientes infectados con Covid-19, «pero no detectamos a los otros dos porque, para esa fecha, no estaban restringidos los vuelos desde República Dominicana a Venezuela».

Reporte Coronavirus Venezuela, 19/04/2020: Informan de 29 nuevos casos, 21 por academia de béisbol

Mire este video en Youtube

Uno de ellos era un directivo de la academia de béisbol Roberto Vahlis, que venía de República Dominicana a Caracas, «y también venía un scout de un famoso equipo de béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, quienes venían a ver prospectos de béisbol en Venezuela para ser contratados». Indicó que el scout ya regresó a Estados Unidos y allí resultó positivo de infección de Covid-19. También indicó que «existe una alta probabilidad de que el directivo de la academia ya venía infectado», explicó Rodríguez.

Al día siguiente hubo un vuelo de Avior, desde Maiquetía a Porlamar (estado Nueva Esparta) en el que iban el scout del equipo de Grandes Ligas, el directivo de la academia de béisbol Roberto Vahlis, y funcionarios de la alcaldía del municipio Maneiro. «Estamos solicitando el listado del total de pasajeros del vuelo de Avior del día 14 de marzo, porque le vamos a hacer pruebas a todos los viajeros del vuelo del 14 de marzo, y a todos los contactos de esos viajeros».

«Dos o tres de esos directivos tuvieron contacto permanente después que volaron en un vuelo de Avior desde Maiquetía a Nueva Esparta, y allí mantuvieron esa academia abierta», generándose hasta ahora 41 casos de Covid-19 (20 detectados el viernes y 21 más detectados este domingo).

Explicó Rodríguez que vecinos del municipio Gómez, en los alrededores de la academia de béisbol Roberto Vahlis, se preocuparon porque veían gente entrando y saliendo de la misma, por lo que reportaron lo ocurrido a la dirección de epidemiología de la gobernación. «Tenemos los nombres de las personas, el día y las horas en las que fueron a la Academia de Béisbol. Entraron, salieron y de manera muy curiosa no reportaron que allí había una academia de béisbol, con niños de 12 a 19 años allí, incumpliéndose las normas de cuarentena».

Se preguntó por qué los funcionarios de la gobernación no tomaron ninguna decisión, y explicó que la razón es que la academia Roberto Vahlis había convocado a scouts «para un tryout, es decir, que vienen los scouts a ver a los jóvenes prospectos. Esta es la razón por la que prefirieron mantener abierta la academia», provocándose hasta ahora 41 casos.

Cree que puede haber una relación entre los focos de los municipios Maneiro y Gómez, la cual puede ser el vuelo de Avior del 14 de marzo desde Maiquetía a Porlamar.

Confinamiento al municipio Acevedo

Explica Rodríguez que uno de los muchachos prospectos fue firmado por un importante equipo de Grandes Ligas de Estados Unidos, por lo que viajó desde Nueva Esparta hasta su lugar de residencia en el municipio Acevedo del estado Miranda, y ya se encontraba infectado con Covid-19. Allí se le hizo una fiesta celebrando la contratación.

«En este momento, estamos haciendo una evaluación; vamos a peinar completamente todo el municipio Acevedo del estado Miranda, para evaluar la situación de la epidemia allí», explicó Rodríguez. Indicó que se va a visitar todo el municipio, y se pide a todas y todos los habitantes y a sus autoridades civiles y militares, colaborar con el personal de salud que está allí «desde esta misma noche».

Toque de queda en Nueva Esparta

Igualmente, señaló que se continúa haciendo pesquisas en todo el estado Nueva Esparta, buscando posibles casos de Covid-19.

Por ello, el Presidente Maduro decretó un toque de queda en todo el estado Nueva Esparta, desde este domingo a las 8 de la noche hasta el día lunes a las 10 de la mañana, y a partir del lunes regirá desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. «Este toque de queda se mantendrá en vigencia hasta tanto las autoridades podamos informar al país que se ha logrado detectar todos los casos».

Señaló que, si no hubieran existido los focos de la academia de béisbol de Nueva Esparta, del municipio Maneiro de Nueva Esparta y de la empresa de seguridad y escoltas, «tendríamos muchos menos casos y podríamos decir que estaríamos en un aplanamiento casi total de la curva». Ahora hay que buscar más acuciosamente la consecuencia de estos focos.

Pidió al gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, que «no se coma la luz. Si no quiere ayudar, pues no estorbe, pues es muy serio lo que estamos hablando. Es muy seria la salud de las y los habitantes del estado Nueva Esparta». Pidió que no mande funcionarios a generar situaciones de zozobra o de desórden.

Indicó que, si el gobernador o los funcionarios de la gobernación que incurrieran en los hechos ocurridos en Nueva Esparta fueran chavistas, «nosotros seríamos igual de enérgicos en esto que le estamos diciendo de forma pública».

Denunció que,

Cifras

Indicó Rodríguez que hay 256 casos en total de coronavirus, 135 pacientes son hombres y 121 pacientes mujeres. Los jóvenes dominan en el rango de edad. Hay 117 pacientes recuperados para un 45,7 por ciento del total.

18.637.699 personas han respondido la encuesta del Sistema Patria sobre el Covid-19; de ellas, se ha determinado que deben visitarse 168.884 personas y han sido visitadas 167.119. De ellos, 22.427 personas han presentado síntomas diversos que requirieron realizar pruebas rápidas. Se han hecho más de 300 mil pruebas diagnósticas en el país.