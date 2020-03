Es falso que el coronavirus Covid-19 muera en ambientes con temperaturas de 26°C o 27°C

A menudo se suele escuchar la versión de que el coronavirus Covid-19 no resiste los lugares donde hace mucho calor, y que las temperaturas de 26 o 27 grados centígrados en adelante lo matan. Quienes esparcen esta versión alegan que, por ser Venezuela un país tropical y cálido, el coronavirus no resistirá sus temperaturas ambientales y morirá rápidamente, por lo que las medidas tomadas por el gobierno supuestamente son innecesarias. Sin embargo, el sitio web brasileño Globo, tras consultar a varios especialistas, aclara que dicha afirmación es falsa.



Texto: Globo y Alba Ciudad (LBR)

La directora del Instituto de Medicina Tropical de Brasil, Ester Sabino, una de los responsables de secuenciar el genoma del nuevo coronavirus, señaló a Globo: «La temperatura del cuerpo humano es de 36ºC. Por lo tanto, esta afirmación es falsa».

El Ministerio de Salud de dicho país también clasifica el mensaje -esparcido en Whatsapp- como «falso» y reitera que no es posible decir que el virus muera a una temperatura de 26 ó 27 grados centígrados, «ya que en el cuerpo humano, el virus tolera una temperatura de al menos 36ºC». La agencia solicita que no se comparta dicho mensaje, pues puede hacer que las personas se sientan confiadas y no acaten las medidas de prevención.

La viróloga Camila Malta Romano, también de IMT-USP (Instituto de Medicina Tropical), explica por qué la declaración no puede sostenerse. «El virus sufre bajo temperaturas más cálidas, pero que sean superiores a 45ºC. Y eso depende del tiempo que esté expuesto también. Una temperatura de 27ºC no hace ninguna diferencia para él».

La doctora Tania Vergara, presidenta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Río de Janeiro y miembro de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas, también explicó que la afirmación sobre el Covid-19 no es cierta. El doctor Leonardo Weissmann, consultor de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas, está de acuerdo y dice que la temperatura ambiente no tiene nada que ver con el virus.

La Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) informa que el mensaje es completamente falso. La entidad refuerza la importancia de compartir información de fuentes confiables y seguras.

Una revisión de 22 estudios sobre varios tipos de coronavirus publicados en el Journal of Hospital Infection indica que cuanto mayor es la temperatura, menor es el tiempo de residencia del virus en algunas superficies. Aún así, los datos muestran que incluso a altas temperaturas como 30ºC o 40ºC, los virus resisten, a veces durante días.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el virus puede transmitirse en áreas más cálidas. «Según la evidencia obtenida hasta ahora, el virus responsable de Covid-19 puede transmitirse en todas las áreas, incluidas las áreas con climas cálidos y húmedos», dice la organización.

«Los virus no respetan la temperatura. El H1N1 llegó a los Estados Unidos a mediados del verano. La influenza es un virus de invierno y ocurre todos los años en el Caribe [región tropical]. El año pasado, hubo un brote de H1N1 en el Amazonas», dice la infectóloga Nancy Bellei, profesora de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp) y consultora de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas.

El mensaje tiene otra información sobre el virus que queda en ciertas superficies. Fiocruz es categórico: esta información que estipula una cantidad de horas tanto en superficies metálicas como en telas es falsa.

Un estudio publicado recientemente por investigadores estadounidenses, por cierto, muestra que el tiempo de resistencia del virus en las superficies es diferente de lo que se expuso en el mensaje falso.

El mensaje también aconseja al lector que beba agua caliente y té para matar el virus. Weissmann dice que es extremadamente importante mantener una ingesta adecuada de líquidos, pero advierte que no hay evidencia de que los líquidos calientes maten al virus. Además, hoy no existe ningún medicamento que pueda eliminarlo.

Esta información fue previamente negada por la intectóloga Nancy Bellei. «El agua potable es buena. Te hidratas, pero hacer gárgaras con agua caliente no te impide contraer el virus».