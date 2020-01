El trovador Karel García y la banda Los D+ de Cuba emprenden gira “Solidaridad con los demás” (+Video)

Del 22 al 31 de enero el músico, poeta y trovador cubano Karel García, estará emprendiendo la gira “Solidaridad con Los D+” por varios estados del país, acompañado por la banda Los D+, con quienes estará interpretando más de 50 canciones para el disfrute de todo el pueblo venezolano, contando con una presentación especial en las instalaciones del Teatro Nacional de Caracas el 30 de enero a las 4:00 de la tarde.

Texto: Alba Ciudad (Angie Vélez)

Escuche o descargue la entrevista completa

Así lo dio a conocer este martes en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, donde específico que la gira inicia este miércoles 22 en los espacios de La Patana Cultural de la Fundación Celarg en Altamira a las 7:00 p.m, para luego trasladarse a la ciudad de Mérida el 24, con una presentación en La Patana en dicha ciudad.

El 25 seguirán en Mérida, pero en el Parque las Heroínas. El 28 se trasladarán a Barinas para cerrar el 31 de enero en La Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño.

García es un músico, poeta y trovador cubano de larga trayectoria que se junta con la guitarra clásica de los estudiantes del Instituto superior de Arte de Cuba. En su tercera visita a Venezuela, detalló que la gira “Solidaridad con Los D+”, es titulada así por los demás talentos y demás valentías por hacer la trova en estos días difíciles.

Para García la trova es una sola, no viene de generaciones, ya que es una sola desde que se escribió la primera canción. En ese mismo sentido, detalló que la nueva trova no es más que una coyuntura social que permitió un boom de ese discurso, de donde salieron grandísimos genios como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y muchos más.

“Hambre de quimeras” es su producción discográfica en solitario que interpreta con jóvenes trovadores y que será parte de lo que estarán mostrando en esta gira por varios estados de Venezuela.

Envió un mensaje al pueblo venezolano diciendo: “vale la pena resistir, ese es el legado que vamos a dejar a las generaciones, hay que cuidar eso. En Cuba llevamos 60 años resistiendo; seguimos tratando de desarrollar el país”.

Por otra parte, Camila Daniela Felibert, encargada del bajo, expresó su emoción al conocer parte de sus raíces venezolanas, además de poder hacer música, sobre todo de la trova que defiende un discurso, llegando al subconsciente de las personas “se trata de un mensaje que está acompañado de música para que se trague mejor”.

Invitó a los jóvenes como ella a tener más hambre de conocimiento con respecto a las cosas que no conocen: es necesario volar, ya sea física o mentalmente para encontrarlo. «No se cansen de investigar, no se cansen de leer, no se queden donde están, sigan buscando que siempre hay maravillas”, finalizó.