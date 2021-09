La Vinotinto perdió ante La Albirroja en Asunción 2 goles a 1 (+videos)

La Selección Venezolana de Fútbol volvió a perder, esta vez ante su similar de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco con pizarra de 2 goles a 1, dejando hundida en el último lugar de la tabla con 4 unidades y ve prácticamente lejana su posibilidad de llegar al Mundial de Catar.

El estratega interino Leo González apostó a una alineación ofensiva, que era algo que clamaba todo el país, y que en ese encuentro se evidenciaron muchas cosas, más allá de que La Vinotinto pudo manejar en mucha más ocasiones el balón, hasta en un 53% según la estadística oficial, por un 47% del anfitrión, sin embargo un disparo del atacante guaraní Héctor Martínez a los siete minutos que pudo haber sido detenido por el arquero Wuilker Fariñez, se convirtió en el primer tanto para el local.

Venezuela no pudo en ninguno de los tres juegos de esta fecha concretar un primer tiempo sin recibir una anotación, al menos en este ante Paraguay pudieron terminar con 11, más allá del cambio obligado de Jefferson Savarino quien salió por lesión y entró Eduard Bello; el jugador del Atlético Mineiro propuso en la única que tuvo en un disparo desviado, los albirrojos se pusieron sólidos a la defensa contra los tres mediocampistas venezolanos aunado a que el delantero Jan Hurtado, estuvo muy marcado.

Bello tuvo la posibilidad del empate cerrando el primer tiempo, pero su disparo la pegó en el travesaño a los 45+1 minutos en la que fue la más clara para Venezuela en esta parte del duelo.

Seguidamente, en el inicio del segundo tiempo, Martínez pudo pasar el balón a Ángel quien entró sin marca pudiendo cabecear y superar a Fariñez dejando el balón adentro de la arquería y el segundo gol del partido.

A los 64 Hurtado casi concreta un pase aéreo de Óscar González que pudo ser el descuento venezolano, pero el balón chocó con Bello y se fue afuera del campo.

Sin embargo a los 89, Yeferson Soteldo cobró un tiro libre que pudo ser rematado de cabeza por Jhon Chancellor quien pudo anotar su segundo gol de este premundial y el descuento del juego.

Venezuela cayó por primera vez en sus últimas tres visitas a Paraguay, habiendo ganado en las dos anteriores 0-2 y 0-1 con goles de Salomón Rondón en 2013 y de Yangel Herrera en 2017.

Con este resultado aunque las matemáticas indican que La Vinotinto aun tiene posibilidades de clasificar al Mundial, pero es casi imposible que se logre debido a que tendría que ganarse entre seis y siete juegos de los nueve restantes, y como se han visto los juegos y el desempeño de los criollos ni siquiera el más optimista creería que Venezuela los ganaría y llegaría a Catar para disputar su primer mundial.

Más allá de eso, en los últimos ocho años, es decir dos premundiales, Venezuela ha disputado 27 encuentros jugándose 81 puntos, de los cuales han conseguido solamente 16, traducidos en tres victorias, siete empates y 17 derrotas, ha tenido cuatro entrenadores diferentes, Noel Sanvicente quien es el máximo ganador del Futve con siete títulos, Rafael Dudamel, subcampeón Mundial sub20 y también mundialista sub17 como estratega, José Peseiro quien fue asistente técnico en el Real Madrid y ahora Leo González quien ha tenido logros en el fútbol nacional, pero siguen sin verse resultados favorables como si se vieron previamente con el desaparecido argentino José Omar Pastoriza, los venezolanos Richard Páez y César Farías.

Venezuela con esos cuatro puntos está ahora a nueve de acercarse a los cuarto y quinto puestos en manos de Colombia y de Uruguay con 13 unidades cada uno.

Análisis de la Triple Jornada

Como que si fuese producto de una maldición, pava, o como se dice en el argot popular criollo «la selección está demasiada salada», y es que ha sido así en este Premundial de Fútbol, que va desde la alta dirigencia que ha visto a tres presidentes diferentes en menos de dos años en la Federación Venezolana de Fútbol, intervención de la Fifa, tres entrenadores diferentes, además de lesiones a últimas horas o de varios jugadores contagiados que al final, los resultados se han dejado reflejados en la cancha en derrotas tras derrotas.

Una triple jornada en la que no pudo Venezuela lograr ni un punto en la clasificación, mientras que el resto de los combinados de Conmebol pudieron al menos conseguir uno.

Venezuela ante Argentina y Perú se quedó con 10 hombres en menos de 40 minutos en ambos duelos, lo que se tradujo en dejar más espacios disponibles a los gauchos e incas, significando 4 goles en contra como resultado, aunque el gol peruano fue habiendo 11 vinotinto en cancha, pero recordemos el horror que pudo haber evitado el defensa Mikel Villanueva.

Aunado a que se manejó mucho más el balón que en la era Peseiro pero que fueron pocos disparos certeros al arco o que se generara mayor peligro en la concreción, no se contó con Salomón Rondón, tampoco con Josef Martínez al 100%, se jugó con el debutante Eric Ramírez quien mostró que le falta más elementos y con Jan Hurtado quien estuvo muy forzado en el ataque.

En el mediocampo se notó que chocaban mucho Yeferson Soteldo y Rómulo Otero, en la conducción, sin embargo se notó mucho en el individualismo de Soteldo, en el bajo nivel que en ocasiones mostraron Bello, Otero, en la faltas de ideas o de alguna sorpresa que pudiese terminar en goles, acá se evidenció el porque son jugadores que se encuentran en la liga chilena o en el fútbol mexicano que no son tan competitivos en relación a las grandes ligas europeas.

Soteldo quien es para muchos el mejor jugador de la selección, juega en el Toronto FC, que es el peor equipo de la MLS, que si hubiese en ella descenso de seguro iría con ese elenco a segunda división y quien mostró porque más allá de sus gambetas porque no fue contratado por algún equipo europeo, más allá de su baja estatura.

Savarino estuvo muy comprometido pero se vieron ciertas carencias que pueden mejorar su desempeño, cuando se comenzaba a ver mejor en esta triple fecha se lesionó.

Alexander González en dos encuentros se vio diferente a lo que se evidenció en la Copa América, a tal punto que el ingreso de Roberto Rosales se notó la experiencia y el nivel de haber estado en su carrera en primer nivel, se vio más suelto en la cancha ante Paraguay.

Venezuela extrañó a Darwin Machis, Yangel Herrera, Salomón Rondón, Yordan Osorio, además muchos creen que Adalberto Peñaranda podría dar ese espacio que no se han visto en estas eliminatorias por parte de la escuadra nacional, aunado a que hoy no se sabe si seguirá o no Leo González como timoniel de la selección.