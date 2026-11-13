Compañía Nacional de Danza presenta “Imaginantes Nocturnos” en Tiuna El Fuerte 🗓

El Laboratorio Coreográfico de la Compañía Nacional de Danza (CND) pondrá en escena “Imaginantes Nocturnos” en el Parque Cultural Tiuna El Fuerte. La propuesta reúne cuatro piezas íntimas, tres unipersonales y un trío, que exploran las derivas del alma, la memoria, la existencia y el ritual a través de la mirada de cuatro creadores.

Texto: Diario VEA

El encuentro será este sábado 14 de noviembre a las 6:00 de la tarde y contará con la participación de la española Joana Millet, como invitada especial, destaca la información compartida por la CND en redes digitales.

El programa contempla la presentación de dos piezas dirigidas por Félix Guánchez: El unipersonal Yocasta, con guion de Xiriana Yépez, y el trío titulado Brebaje.

También será presentado el unipersonal Tubuku, Penari, bajo la dirección de Lixse Aguilar. La artista española Joana Millet interpretará el unipersonal be aT, una exploración íntima donde el cuerpo, el objeto y la voz se encuentran para habitar el “yo puro” y cuestionar los límites que nos rodean, describe la publicación de la CND en Instagram.