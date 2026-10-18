Mateo Manaure: el centenario del maestro que convirtió a Caracas en un lienzo monumental

Al cumplirse cien años de su nacimiento, la obra de Mateo Manaure (1926-2018) sigue siendo inseparable del paisaje urbano de Caracas. Nacido en Uracoa, estado Monagas, el 18 de octubre de 1926, el artista plástico transformó la capital en un espacio donde el arte abstracto abandonó el caballete para integrarse a la arquitectura y a la vida cotidiana de millones de personas .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Archivo

Un legado que se recorre a pie

La huella más visible de Manaure se encuentra en la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Su colaboración con el arquitecto Carlos Raúl Villanueva en el proyecto de “Síntesis de las Artes” lo convirtió en el artista con mayor número de intervenciones dentro del campus de la UCV, con alrededor de 26 a 27 obras entre murales, policromías y vitrales . En el Aula Magna brillan sus “Mosaicos vítreos industriales”; en la Plaza Cubierta del Rectorado, sus bimurales de concreto y cerámica esmaltada dialogan con el “Pastor de nubes” de Jean Arp; y en la Facultad de Ingeniería, un despliegue mural asciende orgánicamente por ventanales y escaleras .

Su producción muralista desbordó el recinto universitario. En la avenida Libertador se despliega el mural “Uracoa” (2012), considerado el mural vítreo más largo del mundo, con unos tres kilómetros de extensión . En el centro de Caracas, la intervención monumental “El Obelisco” de la Plaza La Concordia, compuesta por un cuerpo vertical de 20 metros y cinco murales, fue incorporada en abril de 2016 como símbolo de reencuentro ciudadano . También dejó su impronta en la fachada del Hospital Clínico Universitario y en las policromías de la urbanización 23 de Enero .

Una trayectoria entre la geometría y la materia

La evolución artística de Manaure atravesó varias etapas. Formado en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas entre 1941 y 1946, obtuvo en 1947 el primer Premio Nacional de Artes Plásticas, galardón que le permitió viajar a París . En la capital francesa se integró al grupo “Los Disidentes”, junto a Alejandro Otero y otros artistas que rechazaban la enseñanza academicista y promovían las corrientes abstractas europeas .

A su regreso a Caracas, fundó junto a Carlos González Bogen la Galería Cuatro Muros, donde organizaron la primera exposición internacional de arte abstracto en el país . Su histórica muestra individual de 1956 en el Museo de Bellas Artes quedó catalogada como una de las exposiciones referentes del abstraccionismo geométrico en Venezuela . Hacia finales de esa década incursionó en la abstracción lírica, para luego retornar a la geometría con un matiz constructivista. En 1970 desarrolló sus “Cuvisiones”, indagaciones espaciales donde el cubo se erige como eje plástico, y en 1977 llegaron sus “Columnas policromadas”, estructuras seriales de intensa vibración cinética .

El centenario y la vigencia de su obra

La Galería de Arte Nacional (GAN) alberga piezas representativas de sus diversas etapas, desde “Retrato de la señora Palacios” (1949) hasta composiciones de las series “La selva” (1967), “Suelos de mi tierra” (1967) y “Cuvisiones” (1970) . En 2018, pocos meses después de su fallecimiento el 19 de marzo, la GAN inauguró la retrospectiva “Irisada”, con 65 obras del maestro .

Al conmemorarse su centenario, instituciones culturales reivindican la vigencia de un creador que entendió el arte como un vehículo de integración social. Su convicción de que la obra debía dialogar directamente con el espacio público y con la cotidianidad sigue siendo su aporte más duradero: Manaure no solo pintó para museos, sino que sembró color, luz y formas en las calles y edificios que los caraqueños recorren cada día .