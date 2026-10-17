La producción petrolera del Zulia alcanza los 370.000 barriles diarios y se espera cerrar el año en 400.000

La presidenta Delcy Rodríguez informó el sábado que la producción petrolera del estado Zulia ha alcanzado los 370.000 barriles diarios, lo que supone una recuperación significativa de la industria de hidrocarburos en esa región. Durante su intervención en la clausura de la II Conferencia de Energía, Petróleo y Gas (Cepeg 2026) y el Foro Energético del Zulia, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), señaló que la producción previa era de 70.000 barriles diarios y que el campo Petro Zamora, una de las alianzas de la empresa mixta, ha establecido un nuevo récord de producción. Se espera que el Zulia cierre este año con una producción de 400.000 barriles diarios y que, con el aumento de producción previsto para el próximo año, se convierta en productor de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

Respecto a los acuerdos energéticos firmados con Estados Unidos, Rodríguez afirmó que el Zulia presenta “perspectivas extraordinarias”. Señaló que, aunque existen problemas en el suministro eléctrico, estos contratos contemplan la autogeneración eléctrica para los campos petroleros, con el fin de garantizar el suministro eléctrico del resto de la población del estado y del país.

Nueva Ley de Hidrocarburos y participación del capital nacional

Rodríguez destacó las ventajas de la nueva Ley de Hidrocarburos, que incluye modelos de empresas mixtas, contratos de participación productiva, alianzas técnico-financieras y otros tipos de alianzas de servicios, y que establece un régimen fiscal y de regalías flexible según la envergadura de la inversión. Hizo especial énfasis en el artículo 19 de la ley, que estipula que el Estado y las empresas relacionadas “deberán incorporar en sus procesos de contratación la participación de empresas de capital nacional”, asegurando así el uso óptimo de bienes, servicios, recursos humanos y capital venezolanos. Rodríguez indicó que se han firmado 61 acuerdos y 44 están en negociación, todos con el objetivo de garantizar la participación de capital nacional y de los trabajadores venezolanos.

Creación de empleo y perspectivas de inversión

Respecto al impacto económico, Rodríguez estimó que en un plazo de cinco a diez años se crearán 324.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Solo el acuerdo binacional con Estados Unidos contempla 250 taladros, y cada taladro requiere la contratación de 200 trabajadores. Señaló que sectores como la metalmecánica, el transporte, la logística, la alimentación, la hotelería, el alquiler de equipos y los servicios profesionales se verán impulsados. En cuanto a la inversión, se espera que alcance casi 76.000 millones de dólares en cinco años.

Rodríguez también mencionó que se mantendrá una mesa técnica entre el Gobierno nacional, la industria y los inversionistas para garantizar el empleo y la participación de los proveedores nacionales, y que se hará un seguimiento para asegurar la implementación del artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos.