Designan a Alex Saab como nuevo ministro de Industrias

El Presidente de la República Nicolás Maduro informó, a través de sus redes sociales, de la designación de Alex Saab como nuevo ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional. Pedro Rafael Tellechea, quien ocupó el cargo desde el 27 de agosto, informó en redes sociales que renunciaba “por problemas de salud que requieren mi atención inmediata”.

Texto: Últimas Noticias

En su mensaje, el jefe de Estado aseguró que Saab “con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico. Todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir”.

Por su parte, el nuevo ministro de industrias agradeció al Presidente Maduro la confianza, y en sus redes sociales señaló que “bajo su liderazgo y visión, junto al pueblo, impulsaremos el sistema industrial de Venezuela, construyendo el nuevo modelo económico con compromiso y dedicación. ¡Seguimos Venciendo!”

Alex Saab venía desempeñándose como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), institución responsable de la captación y promoción de inversión nacional e internacional, con el objetivo de dinamizar el aparato productivo para el desarrollo económico y social del país.

Es importante recordar que en 2020 Alex Saab fue apresado en Cabo Verde, a solicitud de Estados Unidos, cuando viajaba con la finalidad de conseguir alimentos destinados a los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), para traer alimentos al país en medio del bloqueo económico impuesto a Venezuela.

Posteriormente, Saab fue entregado por las autoridades de Cabo Verde a Estados Unidos, donde estuvo en una cárcel hasta diciembre de 2023, fecha en que fue indultado por el gobierno de Estados Unidos. En todo momento su defensa alegó que no se le pudieron comprobar los cargos que se le imputaban.

Pedro Tellechea renunció este jueves a su cargo como ministro de Industria y Producción Nacional para atender problemas de salud, según explicó en su cuenta en la red X.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de formar parte del equipo combatiente de Gobierno, el cual me ha dejado una experiencia enriquecedora e inigualable. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración personal y junto a mi grupo familiar, he tomado la difícil decisión de renunciar a mis responsabilidades dentro de esta organización, motivado a problemas de salud que requieren de mi atención inmediata. Agradezco a usted Sr. presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y a nuestra vicepresidenta, Delcy Rodriguez, por la comprensión y el apoyo brindado durante este tiempo de gestión, donde siempre conté con sus oportunas directrices y apoyo irrestricto”.