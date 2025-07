Orquesta de Cámara Simón Bolívar cierra el ciclo de conciertos “Eterno Beethoven: travesía sinfónica a lo sublime”

La Orquesta de Cámara Simón Bolívar (OCSB) cerró, este sábado 26 de julio, el ciclo de conciertos “Eterno Beethoven: travesía sinfónica a lo sublime”, en el marco de los 50 años del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en el Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM), también en homenaje al maestro recientemente fallecido, Rodolfo Saglimbeni.

Texto: Alba Ciudad (Oriana Chirinos)

Este ciclo de 6 conciertos ofreció al público la oportunidad de vivir las nueve sinfonías del reconocido compositor alemán, Ludwig van Beethoven, bajo la dirección de los jóvenes maestros Joshua Dos Santos y Enluis Montes Olivar, directores asociados de la orquesta, cuya dirección musical corre a cargo del maestro Gustavo Dudamel.

En entrevista para nuestro noticiero Cultura al Día, Dos Santos, quien dirigió las primeras cinco sinfonías, comentó qué es lo particular de trabajar estas obras: “una travesía fantástica (…) porque es la transición del Beethoven joven, a mitad del período de su vida. En éstas están las sinfonías más conocidas de él, como es la tercera (La Heróica), y la quinta. Fue una experiencia fantástica que tuvo una preparación muy importante por parte de la orquesta y de todo el equipo.”

Asimismo, sobre la presentación de las nueve sinfonías de forma cronológica y la interpretación de cada director, expresó: “no es la primera vez que se hacen las nueve sinfonías. Lo particular de este Eterno Beethoven es que las estamos haciendo una detrás de otra. (…) En esta oportunidad, el público está teniendo el beneficio de poder disfrutar de ellas cronológicamente y eso es algo que hay que resaltar, porque no es lo usual. Ha sido un reto. (Además), he estado en contacto con Enluis Montes Olivar, el otro director asociado de la orquesta, mi colega, para entre los dos tratar de mantener la misma energía y la misma línea musical de lo que queremos”.

Por su parte, en entrevista para Viva El Sistema en Radio, Enluis Montes Olivar, director encargado de las últimas cuatro sinfonías: la sexta (La Pastoral), la séptima, octava y novena (La Coral), explicó las bondades y relevancia del ciclo de conciertos: “esto es un proyecto que nos ilusiona mucho porque Beethoven tiene mucho para enseñar, tanto a nosotros como músicos y artistas como a la gente. Beethoven es un compositor muy didáctico, (…) lo tiene todo. No hay una manera más extraordinaria de celebrar El Sistema y la memoria del maestro Rodolfo Saglimbeni que con nuestro festival Eterno Beethoven”.

Por otro lado, en el gran cierre del ciclo, la maestra Isabel Palacios -quien realizó la introducción de cada una de las nueve sinfonías-, indicó que, con la novena sinfonía conocida como La Coral o Himno a la Alegría, “Beethoven cambia los patrones clásicos (…) y, por primera vez en la historia, un compositor usa la voz humana, un coro, unos solistas, en una sinfonía.” Por ello, junto al maestro Montes Olivar y la orquesta, participó la joven coral Ángel Sauce y los solistas María Eugenia Vivas, Darielis Guerrero, Jeremyh Fuentes y Anderson Piaspam.

Cabe destacar que la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, con apenas dos años de fundada, logra el hito de tocar, de manera cronológica, las nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven, lo cual enaltece su misión de “explorar la música en su forma más íntima, buscando ofrecer en cada concierto una experiencia cercana donde la riqueza de cada instrumento y la conexión entre los músicos se vuelva protagonista.”

