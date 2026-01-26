Embajador de Rusia en Venezuela denuncia manipulación de lo que dijo en una entrevista sobre el ataque del 3 de enero

El embajador de Rusia en Venezuela en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, emitió este lunes en la tarde un comunicado a través de la cuenta Telegram de la sede diplomática de su país en Caracas, denunciando que sus palabras recientes en una entrevista en el canal Rossiya 24 fueron tergiversadas y manipuladas por algunos medios, en particular sus afirmaciones sobre la agresión estadounidense del 3 de enero en Venezuela.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

La entrevista fue realizada el pasado 24 de enero en idioma ruso por Sergey Brilev para su programa “Vesti v Subbotu” (Noticias el Sábado), y su contenido en español fue difundido inicialmente por Infobae, medio argentino conocido por sus posiciones de extrema derecha y sus constantes manipulaciones.

Según Infobae, el embajador ruso afirmó que el Presidente Maduro “fue traicionado por su entorno: Conocemos los nombres”. Afirmaron que el embajador dijo que “si lo que ocurría aquí mucho antes de que esto sucediera pudiera calificarse de traición, naturalmente lo fue” y también afirmaron que el embajador dijo que “conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense”.

En el comunicado, que está acompañado de un fragmento del video de la entrevista subtitulado al español, el embajador señaló que no fue eso lo que dijo. Sus palabras exactas fueron: “Si consideramos traición lo que ocurrió mucho antes de estos acontecimientos, claro, que había, conocemos los nombres de esos traidores: personas que huyeron de Venezuela y que de manera sistemática y consistente trabajaron para los servicios especiales estadounidenses. El pueblo venezolano conoce esos nombres”.

Embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov: Esto dijo sobre traiciones el 3 de enero

En el comunicado publicado este lunes, el embajador Mélik-Bagdasárov señaló que se refirió a personas como Manuel Cristopher Figuera, quien se desempeñó como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y huyó del país tras participar en el intento de golpe de estado del 30 de abril de 2019. De personas como él, dijo que “vendieron a su Patria, su honor y su juramento” y que “durante años actuaron conscientemente al servicio de intereses extranjeros”.

A continuación, el texto completo del comunicado del embajador: