Presidente Maduro: La navidad venezolana arrancará el próximo 1 de octubre

Durante su programa “Con Maduro+”, el Presidente Nicolás Maduro Moros manifestó, con relación a las venideras fiestas navideñas, que el pueblo de Venezuela continuará en la defensa del derecho a la felicidad y a la alegría, y que una muestra de ello es celebrar estas fechas tan importantes en familia.

Prensa Presidencial (Irmary Díaz)

En este sentido, el Jefe de Estado decretó que el próximo 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela, con alegría, comercio, actividades, cultura, villancicos, gaita, y con la preparación de las hallacas, la cual describió como la forma más alegre de defender el derecho a la prosperidad, que «nada ni nadie le quitará al pueblo venezolano».

El Mandatario nacional también refirió que, a pesar de las dificultades, el país ha florecido y ha dado respuestas contundentes a cada prueba que se ha presentado; resaltando, además: «Nos hemos reinventado y de las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos».

Celebración de la Virgen del Valle

Respecto a este día tan devoto para el pueblo en general, pero más para el oriente del país, el líder venezolano celebró el Día de la Virgen del Valle, patrona de marineros y pescadores, pero también de la Armada Nacional Bolivariana.

En esta línea, el Dignatario acotó que esta fecha tan emotiva y espiritual, no solo se evoca en el oriente de Venezuela, sino en todas las costas venezolanas.

Por otra parte, acotó que la nación está en vanguardia, cuidando de forma permanente su felicidad, economía, desarrollo comercial y cultura; para así garantizar la alegría de cada uno de los venezolanos.