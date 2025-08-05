Presidente Nicolás Maduro recibió y elogió a Vicente Battista, ganador del Premio Rómulo Gallegos

El ganador del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2024, Vicente Óscar Battista, fue recibido por el Presidente Nicolás Maduro Moros, en su programa Con Maduro Más.

Texto: Prensa Presidencial

La obra ganadora, titulada “El simulacro de los espejos”, del escritor argentino Vicente Battista, concursó con más de 513 propuestas, provenientes de 32 países de Iberoamérica. Por vez primera, esta edición del Premio, que inició su convocatoria el pasado 5 de octubre de 2024 y cerró el 28 de febrero de 2025, logró un récord de participación al contar con la postulación de 474 obras, siendo su máximo histórico registrado de 274 obras concursantes, en el año 2009.

Maduro con Vicente Battista, ganador del Premio Internacional Rómulo Gallegos 2025

Recordó que dicha premiación fue realizada en homenaje a los 141 años del natalicio del mencionado escritor venezolano. “Menos pantalla, más lectura. Menos pantalla, más conversaciones humanas. Menos pantalla, más compartir”, enfatizó el Mandatario nacional sobre el trascender de la escritura en estos años en el que la humanidad, especialmente los jóvenes, están enfrentados a tanta pantalla.

El jefe de Estado hizo un recuento de las obras premiadas desde la primera edición del concurso, realizado desde 1967. La entrega del reconocimiento del escritor y guionista, fue realizada este sábado en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) de manos del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y del presidente del Celarg, Pedro Calzadilla, entre otras autoridades.

Para el galardonado Battista, «la literatura venezolana tiene mi mayor respeto», afirmó el escritor argentino a todos los presentes, al tiempo en el que el Presidente anunciara el plan masivo de lectura, escritura y multiplicación de la capacidad de relato de todo un país, de todo un pueblo. «Aquella frase del poema Credo de Aquiles Nazoa: Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en los poderes creadores de la humanidad. Y le doy gracias a la vida por haber conocido a Vicente Batista, premio Romulo Gallego», dijo el Mandatario nacional.

Battista, escritor y guionista

Vicente Óscar Battista, nació en Barracas, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 30 de agosto de 1940. Como escritor y guionista, entre 1963 y 1969 integró la redacción de la revista literaria El escarabajo de oro y, en 1971, fundó con Gerardo Mario Goloboff y codirigió la revista de ficción y pensamiento crítico Nuevos Aires.

En su repertorio, ha escrito al menos 10 libros de cuentos en los que destaca la obra ensayística, dramaturgia y guiones de cine.

El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos es el más importante certamen de las letras de habla hispana y ha reconocido la obra de grandes escritoras y escritores de Iberoamérica.