Expositores internacionales valoran la Filven como un universo de diversidad cultural

La 21a Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2025 reúne este año a 18 casas expositoras de 10 naciones: Argentina, Colombia, Cuba, España, País Vasco, Honduras, Irán, México, Bolivia y Egipto. Al congregar distintas delegaciones, y en esta oportunidad a Egipto como invitado de honor, permite la difusión de diferentes culturas y perspectivas literarias.

Texto y Foto: Prensa Cenal

Se trata de una fiesta literaria para el público lector, un evento crucial para el sector editorial y un universo de diversidad cultural. Por tanto, varios expositores internacionales compartieron su experiencia, destacando la importancia del evento como plataforma de proyección, visibilidad y conexión con muchos lectores y profesionales del libro.

En esta era de las tecnologías y los libros en plataformas digitales, algunos destacan la necesidad de irse adaptando a ellos y a un mercado cada vez más cambiante. Mientras, otros resaltan el valor de la Filven como vitrina para la promoción del libro, la lectura y la cultura, en cualquiera de sus formatos.

Desafíos del mercado editorial

Carmen Núñez, correctora de estilo de la Editorial Nacional EVA Thais, de la Secretaría de Cultura de Honduras, destacó el ambiente festivo y la amabilidad del venezolano. “También me ha gustado mucho el calendario de actividades, es una programación muy variada. Hay muchas presentaciones de libros y veo a muchas personas interesadas en los temas que se exponen en ellas”.

En cuanto a su dinámica, explicó que la casa editorial que representa es de carácter estatal y se dedica a producir libros para bibliotecas públicas y para regalar al pueblo hondureño.

“Trajimos libros de exposición para que la gente pueda leer mientras está aquí en la Filven. Al final del evento, todos estos textos los donaremos a la Biblioteca Nacional de Venezuela, como un intercambio cultural”, acotó Núñez. Además, estos 25 títulos se pueden descargar de forma gratuita, a través de un QR puesto en el stand, donde hay muchos más disponibles para descargar.

En ese aspecto, la hondureña pone el acento en la adaptación al cambio y en los desafíos que impone el mercado editorial actual. Destacó entre esos desafíos el auge de los libros digitales y la competencia con otras formas de entretenimiento. “Es una forma que tenemos para que el libro esté accesible en cualquier lugar”.

Respecto a los libros más buscados, mencionó El pensamiento de Xiomara Castro en sus discursos, la actual presidenta de Honduras. También, un texto infantil llamado La lección de pesca de Nuguani, cuento breve ilustrado para niños que están en edad de aprender a leer y escribir, de la autoría de Teresa Hortensia Leyva, con ilustraciones de Gracia María Suazo. Añadió a Las hijas y los hijos del golpe, un análisis de las consecuencias que el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 tuvo en los jóvenes.

Para finalizar, Núñez informó que del 31 de julio al 3 de agosto Honduras celebrará su cuarta Feria Internacional del Libro. “Este año vamos a tener como invitado de honor a la República Bolivariana de Venezuela”, enfatizó.

Oportunidad invaluable

En la Galería de Arte Nacional también se encuentra un rostro conocido, por la reciente presentación de su libro Malparidas, en la Filven 2025. Se trata de la argentina Natalia Bericat, también editora de Sudestada.

La autora relató que vino a Venezuela como escritora y expositora, sintiéndose muy bien recibida, tanto ella como sus libros. “El público, la verdad ha sido muy amable”. En cuanto a la Feria, señaló que “hay mucha diversidad, muchos países y escritores. He hablado con mujeres, poetas y escritoras. Eso me permite armar una red de contactos y personas que, por la distancia, sería imposible conocerlas” de no ser por este evento”.

Por ello, considera la Filven como una oportunidad invaluable para que editoriales, escritores y promotores culturales den a conocer sus novedades y establezcan contactos, bien sea para proyectos, para enriquecerse con sus experiencias o simplemente para conversar de manera amable e informal.

Sobre su obra, Malparidas, destacó que expone la violencia de género desde una mirada histórica. También se refirió a la novela gráfica Subcomandante Marcos, adaptación a historieta de discursos, cartas y comunicados públicos del portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en tercer lugar mencionó la novela Guevara, de Gabriel Rodríguez Molina.

Centro de intercambio cultural

En el estand de Cuba se encuentra Odalys Fernández Trujillo, especialista en promoción cultural y comercial del Instituto Cubano del Libro. Destacó a la Filven como un punto de encuentro fundamental para fomentar el hábito de la lectura y el acceso al libro, especialmente entre niños y jóvenes.

También valoró a la Filven como un universo de diversidad cultural. “La Feria ha sido un intercambio entre escritores de distintos países. Es un encuentro cultural, un espacio para la retroalimentación entre nosotros y ustedes. Ha sido una buena oportunidad de encontrarnos para compartir cultura y experiencias”.

En cuanto al trato recibido, dijo sentirse como en su país. “No se nota la diferencia, porque ya estamos tan identificados unos con otros que no hay diferencia entre cubanos y venezolanos. Somos uno, realmente somos uno”.

En el estand cubano el público encuentra a su disposición el menos 300 títulos. Entre los más vendidos destacó Las aguas y el espejo. Especulaciones sobre poesía, de Virgilio López Lemus; y Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnet, entre otros.

La 21a Feria Internacional del Libro de Venezuela continuará su programación hasta el domingo 13 de julio. Es un escenario propicio para visitar y compartir en familia, un evento multifacético y fundamental para la promoción del libro y la lectura.