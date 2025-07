“El simulacro de los espejos” del argentino Vicente Battista gana el XXI Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos

Este sábado, en la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2025), se dio a conocer el veredicto de la XXI edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2024, resultando ganadora la obra “El simulacro de los espejos”, del escritor argentino Vicente Battista.

Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Bernardo Suárez)

El jurado calificador conformado por Perla Suez (Argentina), Rafael Cuevas Molina (Guatemala), Abel Prieto (Cuba), Fermín Goñi (España) y Juan Antonio Calzadilla Arreaza (Venezuela), anunció el resultado por unanimidad, y destacó que la obra ganadora trata de una inspiración kafkiana, que crea una atmósfera opresiva muy particular y refleja algunos de los rasgos principales que definen a la sociedad contemporánea.

Veredicto del jurado del XXI Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos

Asimismo, demuestra la presencia de poderes dictatoriales invisibles, la vigilancia consentida por los vigilados, la lógica del show contaminando permanentemente la política y la vida social, el diluvio de mensajes carentes de sentido, el vacío espiritual, así como la imposibilidad de proteger la intimidad de la mirada morbosa de los otros. Todos estos procesos aparecen en la que es, sin duda, una de las grandes novelas contemporáneas.

Battista, al mismo tiempo, describe su mundo asfixiante con una gran sobriedad, sin retórica alguna, sin discursos, sin permitirse ningún desliz propagandístico.

Vicente Battista, a través de un contacto vía digital, se mostró gratificado por la elección de su obra como ganadora.

“Estoy alegre ahora que me hayan elegido a mí, que hayan optado por ‘El simulacro de los espejos’. Una novela que me conmovió tanto al escribirla. Me dan ganas de seguir viviendo y saber que no todo está perdido, aunque esté viviendo en estos momentos en Argentina lo más terrible de la ultraderecha, de un gobierno que sistemáticamente se encarga de destruir la cultura. Yo celebro este premio por encima de todas las cosas”, expresó.

El próximo 2 de agosto se hará entrega del premio, como parte del natalicio del prolífico escritor venezolano, Rómulo Gallegos.

El más importante premio a la novelística en lengua castellana

Como parte del anuncio del ganador de este importante galardón literario, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, manifestó la vigencia de la narrativa contemporánea y sus propuestas de vanguardia. “Está viva la producción literaria en nuestro idioma castellano, con propuestas de vanguardia con nuevas generaciones de creadores que encuentran en la literatura, la narrativa, y en la novelística un espacio para la creación. Para además expresar el discurso del arte en este tiempo tan convulso, y una muestra de ello es esta obra ganadora que nos habla de las contradicciones y de los desafíos que presenta la sociedad contemporánea incidido de manera preocupante por la tecnología y por los mecanismos del poder que alrededor de ella gravitan”, afirmó.

El ministro Villegas dijo además que este es un momento de felicidad para Vicente Battista por su obra ganadora y resaltó que los integrantes del jurado han catalogado este premio como “el más importante de la literatura en habla hispana”, lo que refuerza el prestigio internacional del concurso.

“Es un premio de referencia internacional cuya solidez es incuestionable. Para Venezuela es un orgullo, una verdadera satisfacción y además la confirmación de la capacidad de convocatoria que tiene este premio y la institucionalidad cultural que lo lleva adelante, alentamos a los escritores y escritoras a que sigan participando”, comentó.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, (CELARG) Pedro Calzadilla, aseveró que “para nosotros es un momento muy especial, porque sin lugar a dudas el Premio Literario Rómulo Gallegos, reconoce a la novelística escrita en lengua castellana más importante del planeta. Que mejor ocasión que esta Feria Internacional del Libro de Venezuela para anunciar el ganador”, señaló.

Entretanto, el filósofo y escritor Rafael Cuevas Molina, integrante del jurado, dijo que luego de arduos meses de trabajo le permitieron revisar al detalle todas las obras. “Recibimos obras de muy buena calidad que nos ha consumido buena parte del tiempo pero al mismo tiempo nos han producido un gran placer porque nos ha permitido ver tendencias y problemas de la literatura latinoamericana contemporánea”.

Fermín Golli, comentó que “este es el premio más importante que hay en lengua castellana en el mundo. Fue un honor ser miembro de un jurado de un premio de tan alto prestigio”, coincidiendo con el escritor venezolano, Juan Antonio Calzadilla, quien celebró la participación de 81 novelas venezolanas lo cual “nos habla del vigor del género en nuestro medio literario y de la confianza que inspira este premio en la lectura crítica”.

Finalmente, el escritor cubano Abel Rodríguez, aseguró que el premio mantiene su prestigio a pesar de todas las manipulaciones y ataques. “El premio mantiene su prestigio y la convocatoria que tiene sobre los escritores del ámbito hispanohablante es extraordinario; leímos muchas novelas excepcionales y la calidad verdaderamente fue sobresaliente”, detalló.

XXI del Premio Rómulo Gallegos logró récord de participación

La vigésima primera edición del premio Rómulo Gallegos rompió récord de participación, con un total de 474 obras postuladas provenientes de 32 países. Esto representa un incremento significativo respecto al máximo histórico de 274 obras concursantes registrado en 2009. La convocatoria inició el 5 de octubre de 2024 y cerró el 28 de febrero de 2025.

Fueron recibidas 97 textos de Argentina, 1 de Bélgica, 1 de Bolivia, 1 de Brasil, 15 de chile, 58 de Colombia, 4 de Costa Rica, 13 de Cuba, 3 de El Salvador, 138 de España, 1 de Guatemala, 1 de Italia, 44 de México, 4 de Nicaragua, 4 de Panamá, 3 de Paraguay, 10 de Perú, 7 de Puerto Rico, 6 de República Dominicana, 1 de Ucrania, 15 de Uruguay, y 81 de Venezuela, siendo la edición de mayor participación en la historia.

En el veredicto también se describe que en una primera fase de deliberación los miembros del jurado se debatieron entre nueve obras finalistas que aspiraron el galardón: “No es un río” de Selva Almada (Argentina); “Voces de fondo” de la venezolana María Elvira González; “La sed se va con el río” de la colombiana Andrea Mejía; “La forastera” de Olga Merino (España); “El mar que me regalas” de Jorge Rodríguez (Venezuela); “Cómo vi la mujer desnuda cuando entraba en el bosque” de Martín Solares (México); “El simulacro de los espejos” de Vicente Battista (Argentina); “Huaco retrato” de la peruana Gabriela Wiener y “Perdidos” de Sergio Bizzio (Argentina).

El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos fue creado con la finalidad de perpetuar y honrar la obra del eminente novelista venezolano y estimular la actividad creadora en el ámbito de la narrativa en lengua castellana. Fue convocado por vez primera en 1967.