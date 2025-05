Nicolás Maduro Guerra visitó Alba Ciudad: Recibimos un golpe a la moneda, pero lo atajamos a tiempo

Nicolás Maduro Guerra, candidato a diputado de la Asamblea Nacional, visitó este miércoles el programa “La voz de Caracas” conducido por José Hurtado y Jimmy Gudiño, y destacó la importancia de que el pueblo venezolano vote en las próximas elecciones del 25 de mayo. Explicó por qué se han fijado en el modelo económico chino para tomar ideas para el plan económico venezolano.

Texto: Alba Ciudad (LBR) / Fotos: Dariella Tello

Señaló que la Ley de Zonas Económicas Especiales, con la que él se comprometió en su primera gestión, ha permitido apalancar el desarrollo de Falcón, La Guaira, Margarita y la zona económica militar de Aragua. También destacó que la gente se abocó a hacer emprendimientos en sus casas tras la pandemia, por lo que se dedicó, junto a otros diputados y diputadas, a crear la Ley de Emprendimientos.

El plan legislativo de los diputados del Gran Polo Patriótico se va a presentar en los próximos días, señaló Maduro Guerra. Se desarrolló en base a miles de consultas y estudios, “el clamor del pueblo y lo que uno va a encontrando en la calle”.

Nicolás Maduro Guerra entrevistado en Alba Ciudad 96.3 FM, 7 de mayo de 2025

Tema económico

Maduro Guerra es economista, egresado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa), y dedicó gran parte de su entrevista a hablar sobre la economía.

“La gente quiere seguir desarrollando confianza en el tema económico”. Señaló que se le han hecho llegar propuestas, como “proteger y promover el crédito nacional”. Hay una propuesta de ley de circuitos económicos populares, que permitiría encadenar los emprendimientos en tres sectores (primario, secundario y terciario), para que puedan engranarse y ayudar al crecimiento económico. “La base de una economía exitosa es crear riqueza. No es hacerse millonario ni explotar al hombre por el hombre. Es crear ingresos y riquezas para la familia y el pueblo”, aseguró.

Se refirió al alza del dólar en días recientes. “Fíjense: Nos dieron un golpe en estos días a la moneda. Estamos trabajando y es como el boxeo: uno da, pero a veces también recibe, y esto fue un golpe, pero yo creo que lo atajamos a tiempo. Pudo ser peor; es mi opinión como economista, porque ellos le dieron duro”.

Pero señaló que “tenemos un Presidente, un plan de las 7 Transformaciones, el Plan de la Patria, un programa económico de 13 motores” y se tomaron medidas, como el aumento del bono de guerra a los trabajadores públicos, de 90 a 120 dólares mensuales. Señaló que el Presidente está “pariendo recursos para vender petróleo y producir. La clave es generar riqueza alrededor de la familia”.

También destacó el modelo de la República Popular China, que “hizo un despertar de fuerzas productivas bajo el concepto marxista leninista” y se logró, a través de los planes centralizados quinquenales, que el Partido Comunista Chino controlara las fuerzas productivas, logrando sacar de la pobreza a más de 800 millones de personas tras 30 años de trabajo y de revolución china.

Por ello, llamó a tomar ideas, no del modelo estadounidense, sino del modelo del gigante asiático, para adaptarlo a Venezuela, poner en el centro a la familia y al ser humano y sobreponerse al bloqueo y las sanciones.

Dar respuestas al pueblo

“No hay receta secreta. Al pueblo hay que hablarle, es el trabajo político diario, es darle respuesta, es darles la cara, es hablarles con la verdad”, destacó el candidato. “Cuando te vengan a exponer un problema y tú no puedas, (hay que) decir ‘no puedo. Vamos a buscarle la vuelta, vamos a buscar la manera’ y el pueblo entiende. No es llegar y decirles ‘yo me encargo’ y al final no resolver. Hay que decir: ‘yo me encargo contigo'”, enfatizando que trabajando juntos, pueblo, estado, partido y movimientos sociales, encontrarán soluciones.

Recordó que poco a poco se están transfiriendo competencias a las comunas para ir resolviendo los problemas y salir de “la inmensa brecha de 100 años de desigualdad que heredó Hugo Chávez en 1999”. Enfatizó que no se trata de “desmontar el Estado”. Se requiere “un Estado fuerte, que esté allí, responsable y corresponsable de políticas públicas”, como la salud, educación y vivienda, “atendiendo al más humilde, fijando la política internacional, defendiendo al país con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

El candidato enfatizó la necesidad de ir a votar el próximo 25 de mayo. Recordó que, entre 2015 y 2020, cuando la Asamblea Nacional estuvo bajo el control de la oposición, se vivieron los peores momentos de la crisis económica, y en 2021, al recuperarse la misma, es que comenzó a recuperarse el país.

Maduro Guerra, hijo del Presidente Nicolás Maduro nacido en El Valle (Caracas), se describió a sí mismo como un joven de 34 años que decidió seguir el camino de su padre yendo tras el sueño de Chávez. “Mi papá no se levantó un día y dijo ‘yo quiero ser Presidente’. No. A él, Chávez le dijo: ‘a ti te toca, Nicolás’, poniendo su cabeza en juego por nuestra Patria”.

Señala que él decidió seguir los sueños de Chávez junto a su padre, “por el bien de mi patria. Porque yo estoy aquí, mi familia está aquí y yo quiero ver a mi Patria renacer y florecer”.

El candidato Maduro Guerra encabeza el voto lista en Caracas por el Gran Polo Patriótico. Jimmy Gudiño, junto a Juan Carlos Alemán, también son candidatos a diputados en el circuito 5 de Caracas.