Cinco opositores venezolanos salieron de la embajada de Argentina: Periodistas argumentan que hubo una negociación

Los cinco opositores venezolanos, aliados de María Corina Machado que desde hace 400 días se encontraban en la Embajada de Argentina en Caracas salieron de dicha ubicación, según confirmó la periodista Madelein García, de Telesur, quien argumentó que salieron tras una negociación liderada por el gobierno venezolano.

A las 9:13 de la noche de este martes, García publicó un video en su cuenta en redes sociales visitando la entrada de la embajada, haciendo notar que tiene una sola puerta como entrada y salida, en una calle de un solo sentido, fuertemente custodiadas por el estado venezolano no sólo por ser la sede diplomática argentina, sino porque, en sus proximidades, también se encuentra la embajada de Rusia.

Ambas embajadas están ubicadas en la Avenida de Las Lomas, Las Mercedes, Caracas.

“Las personas que salieron, lo hicieron porque negociaron con el gobierno de Venezuela su salida”, argumentó. Recordó la periodista que los cinco ocupantes de la sede diplomática tenían una investigación por los hechos ocurridos antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio de 2024.

También publicó un segundo mensaje con un video mostrando cómo es la fachada de la embajada argentina.

Marco Rubio habla de “rescate”

La periodista negó cualquier posibilidad de que fuese cierta la versión publicada una hora antes, a las 8:03 p.m., por el Secretario de Estado del gobierno estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró en su cuenta en redes sociales que lo ocurrido fue un “exitoso rescate”.

Dijo Rubio en parte: “Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas. Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense (…) Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos”.

Siete minutos después, la dirigente extremista opositora María Corina Machado tuiteó dando las gracias y asegurando que fue “una operación impecable y épica por la Libertad de cinco héroes de Venezuela. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible”.

La oficina de la Presidencia de Argentina también publicó un comunicado asegurando que hubo una “exitosa operación”.

La periodista Madelein García descartó que la liberación se debiera a una supuesta “operación de rescate”, y recordó que Marco Rubio estuvo detrás de las operaciones para enviar 252 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. También recordó el caso de la niña Maikelys Espinoza, de dos años, que fue separada de sus padres por el gobierno al que pertenece Rubio.

Según medios locales, quienes abandonaron la embajada son: Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos y Omar González, quienes fueron responsabilizados por el Ministerio Público por los delitos de traición a la patria y conspiración. También transcendió que presuntamente abandonaron el territorio nacional.

La periodista García señala que “tenemos certeza de que Magalli Meda está rumbo a España, será recibida por su hija. La otra persona, Claudia Macero, salió días antes de la embajada de Argentina y está en Argentina, a tal punto de que, cuando Bukele propone el canje de los 252 inocentes migrantes venezolanos en El Salvador, él habla de las personas que son canjeables para él y habla de 4 personas en la embajada de Argentina, porque ya una había salido”.

“La gran pregunta es: ¿qué negociaron? Eso lo sabremos más adelante”, dijo García para concluir.

“Buena noticia”

Por su parte, el periodista venezolano Vladimir Villegas también confirmó este martes la salida de los colaboradores de María Corina Machado. En sus redes sociales escribió: “La salida de los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas es una buena noticia. Indudablemente hubo una negociación. Y negociar no es traicionar. Repitan conmigo: Negociar no es traicionar, negociar no es traicionar, negociar no es traicionar…”

En la misma red social, Villegas destacó también que “me cuentan que la Embajada de Brasil en Caracas no estuvo involucrada directamente en la salida de los asilados en la Embajada de Argentina, aunque no se descarta que Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil) haya tenido alguna participación”.

Venezuela rompió relaciones con Argentina cuando el presidente Javier Milei desconoció los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Desde entonces, la sede diplomática estaba bajo protección de Brasil.