Presidente Maduro sobre canonización de José Gregorio Hernández: el Papa Francisco tuvo un gesto histórico con Venezuela

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció al Papa Francisco, máximo jerarca de la Iglesia Católica, quien, en medio de su batalla por la recuperación de su salud, firmó el decreto para la canonización del Dr. José Gregorio Hernández. Calificó este gesto por parte del santo padre de carácter histórico con Venezuela.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

“El Papa Francisco está luchando por su salud y su vida y, en medio del avatar de la batalla que él tiene por su vida, ha firmado la canonización de nuestro santo José Gregorio Hernández. ¡Qué gesto tan grande, de carácter histórico! Se pierde de vista el gesto espiritual y de amor que ha dado el papa por Venezuela”, expresó.

Desde el Palacio de Miraflores, durante una reunión con la Comisión Nacional para la Reforma Constitucional, el jefe de Estado destacó que el pueblo decretó un día de júbilo hoy en las calles. “El pueblo de a pie, la gente humilde, la gente de fe, la gente sencilla, la gente buena (…) Ha habido reportajes muy bellos hoy. He escuchado decenas de milagros”.

Maduro sobre canonización de José Gregorio Hernández, 25 de febrero de 2025

“Quiero felicitar a todo el pueblo católico, al pueblo cristiano, a todo el pueblo noble de Venezuela. Porque teníamos un siglo esperando que se reconociera”, añadió Maduro.

“De verdad, a mí me conmovió mucho porque a las 7:30 de la mañana me enteré, pues me llegaron mensajes, varios mensajes. Y empecé a buscar noticias. En estos días yo le mandé un mensaje al papa, una carta hace 5 días”.

Maduro destacó que José Gregorio es santo del pueblo de Venezuela, pero también de muchos otros lugares. “A José Gregorio se le pide, se le venera y se le tiene fe en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina y más allá. José Gregorio es de los pueblos. Que Venezuela lo venera porque es uno de sus hijos más brillantes”, manifestó el Presidente.

Maduro rememoró que José Gregorio es santo desde que nació. “En él se resumen valores de verdad impresionantes que impresionaron a la Venezuela de principios del siglo XX, que lo convirtieron a él en un líder moral y espiritual de todo el pueblo de aquella que comenzaba a ver la migración campesina producto del modelo petrolero hacia las grandes ciudades incluyendo la capital”.

“Aquella Venezuela de hace un poco más de 100 años se impresionó de ver a un hombre como José Gregorio Hernández. Hombre de fe sin límite. Quiso ser también monje, cura, pero no pudo. Que no era su papel, se lo dijo aquí un señor: no te sientas derrotado porque tu papel es otro en la vida”, dijo.

Destacó que José Gregorio Hernández fue un hombre de acción solidaria del cual hay que tomar ejemplo. Un médico que atendía como Cristo a los leprosos y los sanaba, a los humildes, a los despreciados y no solamente los atendía con calidad científica, profesional así los atendía con lo más importante, la calidad humana, el amor. “No se limitaba en atender a los pobres sin cobrarles nada, sino que después salía a las calles a conseguirle las medicinas, le llevaba las medicinas a la gente en sus casas humildes, llegaba las casas humildes a ver, diagnosticar en qué condiciones vivía la personas y a corregirle las fallas que podía ver allí para la recuperación de su salud”, reseñó.

Refirió que José Gregorio es uno de los grandes científicos de su época, fundador de la cátedra de bacteriología. Uno de los pioneros en la utilización de microscopio para usos medicinales en el país. “Si nosotros veneramos a otros grandes científicos como Humberto Fernández-Moran, gran bolivariano, veneramos también los venezolanos, la calidad científica de este enorme ser humano que Dios nos mandó”.

“Además, un gran patriota que nunca le hizo daño a Venezuela, que nunca habló mal contra su patria y que cuando fue necesario, siendo agredidos por barcos imperialistas de Europa, las costas de la Guaira, fue a la primera prefectura que consiguió para alistarse para que le dieran un fusil e ir a defender su tierra, su patria, Venezuela. José Gregorio Hernández, para quien no lo supiera, para que lo sepa”, señaló el dignatario.

Oración ecuménica por la salud del papa Francisco

El mandatario nacional convocó para este miércoles 26 de febrero a las 7 de la noche a todas las comunidades católicas, cristianas, musulmanas, judías y de cualquier otra religión, para elevar una oración por la salud, la recuperación y la vida de el papa Francisco.

“El papa Francisco es el líder ético de la humanidad. Es amado por todas las religiones, por todos los pueblos de la humanidad”, dijo Maduro.

Informó que enviará al sumo pontífice el cuadro de José Gregorio Hernández elaborado por el artista Luis Enrique Mogollón. “Esta obra hermosa que tengo aquí en mi espalda y que lo representa a él vivo entre nosotros, se la voy a enviar hoy mismo al papa Francisco para que lo acompañe. papa Francisco, écheme su bendición desde allá, échele su bendición a todo el pueblo de Venezuela”, concluyó Maduro.

Canonización

El beato venezolano José Gregorio Hernández será proclamado santo. Lo ha estipulado el santo padre Francisco en el comunicado publicado este martes 25 de febrero de 2025, tras la audiencia concedida en el Hospital Policlínico Gemelli, donde se encuentra internado, al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y al monseñor Edgar Peña Parra, sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, dice la nota del Vaticano.

El papa aprobó los votos favorables de la sesión ordinaria de los padres cardenales y obispos miembros del dicasterio para las causas de los santos para esta canonización.

Además, fue autorizada la del beato italiano Bartolo Longo, fiel laico, nacido en Latiano en 1841 y fallecido en Pompeya en 1926. El sumo pontífice ha decidido convocar a un consistorio para definir la fecha de ambas canonizaciones.

El primer santo venezolano

Por su parte, la Arquidiócesis de Caracas emitió una nota sobre la decisión del papa formalizada en el boletín publicado este 25 de febrero, siendo un momento histórico para el país pues José Gregorio Hernández será el primer santo venezolano reconocido por la Iglesia católica universal.

“La canonización de Hernández no solo es un reconocimiento a su vida ejemplar y virtudes heroicas, sino que también representa un anhelo largamente esperado por el pueblo venezolano”, aseguró.

La Arquidiócesis recordó que la causa de santidad de José Gregorio Hernández inició poco después de su fallecimiento en 1919, dejando un legado y la devoción por su figura que se mantiene en el pueblo venezolano y en otros países de Latinoamérica y el Caribe.

“En 1949, bajo el liderazgo del entonces arzobispo de Caracas, monseñor Lucas Guillermo Castillo, se inició el proceso. El papa Juan Pablo II lo declaró venerable en 1986, reconociendo sus virtudes heroicas. Más tarde, en 2020, el papa Francisco aprobó un milagro atribuido a su intercesión, lo que permitió su beatificación el 30 de abril de 2021”, acotó.