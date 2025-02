Cósimo Mandrillo revela en la 20.ª Filven Bolívar cómo el petróleo ha impactado a la literatura

El narrador, poeta y ensayista zuliano Cósimo Mandrillo está en la 20.ª Filven Bolívar como escritor nacional invitado y este jueves 13 estuvo a cargo del conversatorio Literatura y Petróleo, espacio en el que abordó los distintos aspectos de cómo una industria tan importante para Venezuela como la petrolera ha impactado en las diversas manifestaciones de la literatura, tanto novela, cuento y poesía.

Texto y Foto: Cenal

Al respecto comentó: “la literatura se ha encargado de recoger, de representar, de reflejar una serie de procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el éxodo rural, cómo muchísima masa poblacional se movió de sus sitios de donde vivían a los campos petroleros; de cómo fue el impacto de las nuevas tecnologías y de las nuevas contradicciones sociales que incluyeron la discriminación hacia los trabajadores y un tipo de asociación de contubernio entre las autoridades gubernamentales del momento, que se asociaron descaradamente con las empresas petroleras”.

Con la explotación petrolera en el país, que arranca en 1922, se da una producción literaria, tanto en los géneros de la novela, cuento y poesía, que está orientada a denunciar la explotación y discriminación a la que fue sometida, por compañías extranjeras, la mano de obra nacional; además a través de la producción literaria se han erigido distintas voces para oponerse a lo que consideraron un ataque a la soberanía nacional.

Es decir, el inicio de la explotación petrolera en Venezuela y el comienzo de la oposición a ella por parte de intelectuales tienen la misma fecha, enfatizó Mandrillo.

Durante su intervención, dirigida principalmente a estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar, lugar donde se realizó el conversatorio, el escritor residenciado en el estado Zulia comentó que el petróleo impactó todas las áreas de la vida venezolana. “No hay nada, no podemos voltear la cabeza hacia ningún lado donde no identifiquemos de alguna manera el impacto del petróleo y, por supuesto, la literatura no se podía quedar por fuera; porque, además, la literatura es eso, la literatura es una representación, es un reflejo de la vida, de la sociedad, de la vida de los individuos, de los procesos históricos”.

Incluso, las obras literarias que no nombran directamente el petróleo, también en esas, por el tipo de costumbre, por el tipo de personalidad de los personajes, hacen alusión a este motor de la economía y de la vida venezolana contemporánea, expuso Mandrillo.

“Siempre se pueden identificar marcas de una sociedad petrolera en toda la literatura venezolana”, aunque en este caso más bien se centró en aquellas en las que el petróleo aparece expresamente nombrado, utilizado o incorporado en ese proceso narrativo o anecdotario, indistintamente del género, para que el público tenga una noción de cómo ha sido ese proceso en la literatura venezolana.

El imaginario petrolero

Previo al conversatorio de este jueves Mandrillo presentó en la Filven Bolívar su libro El imaginario petrolero y otros ensayos, una de las novedades literarias publicadas por Monte Ávila, editorial adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

La presentación tuvo como escenario el Palacio Municipal de Ciudad Bolívar este 12 de febrero.

El imaginario petrolero y otros ensayos incluye un conjunto de textos sobre poetas y narradores venezolanos, donde se analiza las sendas que la poesía ha recorrido para incorporar el tema del petróleo.

En la primera parte del libro el autor recoge varios ensayos sobre el tema del petróleo en la literatura venezolana. No solo aborda lo relacionado con la novela, sino también de manera muy particular lo relacionado con la poesía.

Mandrillo ha venido descubriendo cada vez más muestras de poesía en la que el petróleo es un elemento importante y ha comentado que la experiencia del poeta en relación a ese mundo es fascinante.