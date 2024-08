Todos los candidatos se presentaron ante la Sala Electoral del TSJ excepto Edmundo González

El presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a otro de los ocho candidatos que participaron en el proceso electoral del pasado 28 de julio acudieron este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respondiendo a la citación hecha ayer por la Sala Electoral, para iniciar una investigación exhaustiva sobre el proceso comicial.

Junto al Jefe del Estado estuvieron presente Antonio Ecarri, de la Alianza del Lápiz; José Brito de Primero Venezuela; Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática y Copei; Benjamín Rausseo por Conde; Javier Bertucci por El Cambio; Daniel Ceballos por Arepa; Claudio Fermín de Soluciones por Venezuela y Enrique Márquez de Centrados.

En tanto, el candidato de la Mesa de Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, desatendió la citación el máximo tribunal del país.

Además, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, también compareció ante la citación emitida por la Sala Electoral del TSJ.

Durante la actividad los asistentes, menos Enrique Márquez, suscribieron un acuerdo en donde se comprometen a brindar toda la colaboración y presentar los recaudos que sean exigidos para la investigar revisión de los resultados de las pasadas elecciones, tal como se solicita en el Recurso Contencioso Electoral interpuesto por el Jefe de Estado recién reelecto.

Asimismo, durante la lectura del citado documento, la presidente del TSJ y de esta instancia, Caryslia Rodríguez, instó a todos los ciudadanos, partidos políticos y demás intervinientes en el proceso comicial acatar la decisión que surja de la referida investigación. “Ésta (la sala electoral del CNE) es la única y máxima instancia de la jurisdicción contenciosa electoral lo cual convierte sus decisiones en mandatos de obligatorio cumplimiento”, resaltó.

“Todos los candidatos, partidos políticos, CNE y demás sujetos intervinientes en el referido evento electoral, deben consignar todos los documentos legales de relevancia jurídica que les sea requeridos”, señaló la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.

“Faltó el candidato del fascismo”

Una vez finalizada la actividad, el Presidente Maduro, en declaraciones, señaló: “Volvió a faltar el candidato del fascismo, Edmundo González Urrutia. ¿Qué planea? ¿Tiene otros delincuentes escondidos para quemar escuelas, bases policiales, vehículos a los ciudadanos? ¿Por qué se esconde, por qué no dan la cara? Fui informado a las 10 de la mañana de que estaban confirmados los 10 candidatos, pero luego se recibió una llamada de un abogado, que dijo que no había consenso en la Plataforma Unitaria” para que Edmundo González asistiera al acto.

Señaló que esta es una convocatoria hecha por un tribunal a las personas individualmente, y que González no podía faltar. Recordó que González no firmó el documento del CNE, no reconoce al TSJ y se pregunta: ¿cuáles son los siguientes pasos de González Urrutia? ¿Asaltar el poder?

Reitera que están preparados para entregar todos los recaudos legales y el 100% de las actas para que sea revisado por la Sala Electoral del TSJ, como contempla la Constitución y leyes electorales. “Estamos listos, a la orden de la Sala Electoral del TSJ, a la orden de nuestro pueblo, de las instituciones”. Dice que nadie alterará la paz del país.

Piden actas

Claudio Fermín, en declaraciones posteriores a la sesión del TSJ, señaló que ha reclamado por tercera vez la publicación de los resultados mesa por mesa. Señala que se enteró del segundo boletín con resultados generales, y reitera la necesidad de la publicación de resultados mesa por mesa. “Son una contribución a la transparencia y a la tranquilidad del país”.

Enrique Márquez señaló: “Vine a ver de qué se trataba esto, y me voy sin saber de qué se trata”. Dice que no sabe “contra qué concurre el Presidente de la República. ¿Contra su propia proclamación? La Sala Electoral admite un recurso contencioso electoral, y permite que nos demos por notificado sin conocer el recurso”.

Dice que se negó a firmar el acta de notificación, porque no se siente notificado de nada. La notificación tiene que ir acompañada del recurso y de las razones por las cuales se le incluyó en la convocatoria. “Me voy como vine, sin saber de qué trata esto”. Manifiesta su compromiso firme con la Constitución, con la paz en el país y con la voluntad popular expresada el 28 de julio.

Exigió al CNE “que se ponga a derecho y publique los resultados electorales que soportan al boletín 1 y al boletín 2 publicados hoy”. Señala que espera que lo ocurrido hoy en la Sala Electoral no se use para que el CNE se esconda bajo la toga de los magistrados y no dé el frente a la situación en el país. Dice que las actas son fundamentales para la transparencia y para la paz. Señala que nombrará apoderados y estarán ejerciendo lo consagrado en la Constitución respecto a la defensa y el debido proceso.

Javier Bertucci, candidato presidencial, también exigió que el CNE publique todas las actas y papeletas de las elecciones, y se pueda proceder a la auditoría en fase 2. Pide que todo lo que ocurrió el 28 de julio sea esclarecido, traído a luz y que aceptemos los resultados como los aclare la auditoría, pasemos la página y continuemos en la construcción del país, una vez aclarado muy bien lo que pasó el 28 de julio.

José Brito también señaló que “el que canta el bingo enseña el cartón” y que tocará al CNE presentar los resultados mesa por mesa. Pero también le tocará a quienes han presentado fraude enseñar todas las actas, una por una, que puedan sustentar tal fraude. Critica duramente que volvamos al “dispare primero y pregunte después”, y que el candidato Edmundo González Urrutia se haya comportando de forma irresponsable y no haya hecho acto de presencia luego de hacer denuncias de fraude. “Parece que un sector nunca tuvo un plan electoral sino que, por lo contrario, hay un plan insurreccional. Quedará ante el país quienes tenemos un plan para la paz y quienes tienen un plan insurreccional”.

Daniel Ceballos criticó “la polarización política que busca en el enemigo la deslegitimidad” y que ve al otro como un adversario. Hace un llamado a los venezolanos a la paz y tranquilidad.



Antonio Ecarri, candidato presidencial por el partido LAPIZ,señaló que “no sé si fui citado como testigo, como experto o como parte, porque aquí quien está escurriendo el bulto es el Consejo Nacional Electoral. No puede ser que a estas alturas no tengamos ubicados los resultados por mesa, y eso a quién más le duele es al pueblo venezolano. A los excluidos. El problema es que, con represión, no se va a respetar un proceso de cambios. Ni la violencia ni la represión es el camino”.

“Vinimos a respetar la institución pero a decir que no estamos de acuerdo, porque no estamos de acuerdo para qué es este proceso. Voy a publicar en mis redes sociales la objeción”. Señala que se necesita que las instituciones funcionen para responderle a la gente. “Se necesita estabilidad, pero ella se construye con transparencia”.

“No todo el que está protestando en los barrios es fascista. Aquí también hay descontento. Pero eso se cura con transparencia”, dijo Ecarri. Dice que se suma al documento publicado por México, Brasil y Colombia. Dice que el CNE tiene que asumir sus funciones y publicar los resultados. Si hay denuncias gravísimas sobre el proceso, las instituciones tienen que resolverlas. Rechazó la amenaza de sanciones que hay contra el país en este momento, y señala que está en conversaciones con los gobiernos de América Latina para soluciones en base al diálogo. “Que los votos se cuenten, y que el pueblo y la comunidad internacional no tengan dudas” sobre el proceso electoral en Venezuela.

Benjamín Rausseo, del partido CONDE, señala que el 80% de quienes firmaron el acuerdo para reconocer el resultado, lo han reconocido pero confiando en la palabra del árbitro. Sin embargo, “ha tardado mucho el CNE en mostrar las actas, las auditorías, los escrutinios y que se tengan los escrutinios de las juntas regionales, las parroquias y las mesas”.

Indica que debe cesar “el manto de opacidad que ha traido violencia”, y que la misma no va a llevar a nada. Señala que va a trabajar por la paz, y que su campaña siempre fue por la paz, con respeto y en pro de unificar al país. El CNE “debe publicar, hacer una auditoría y quienes no estén de acuerdo con los resultados tienen esta instancia, porque sólo de manera jurisdiccional se pueden resolver los problemas”, dice Rausseo.