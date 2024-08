Maduro: EEUU se ha puesto al frente de este Golpe de Estado

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó que el camino de la Revolución Bolivariana es pacífico, electoral, dialogante y democrático; al tiempo que denunció el protagonismo de Estados Unidos (EEUU) al frente del Golpe de Estado contra el país.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

“Desde el 19 de abril de 1997 en Valencia en la Asamblea Nacional Plenipotenciaria del Movimiento Revolucionario 200, 500 delegados junto al comandante Chávez votamos por unanimidad ir por el camino electoral y dejar atrás el camino insurreccional”, ratificó el jefe de Estado durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores.

Asimismo, Maduro advirtió que el Gobierno de EEUU con sus conspiraciones ha querido llevar a los venezolanos a una revolución popular armada, además de ponerse al frente de este Golpe de Estado.

“Es un golpe de Estado dirigido por los Estados Unidos de Norteamérica y la internacional fascista, la derecha fascista con Elon Musk, Milei y todo ese pelambre de extremistas del fascismo y del capitalismo salvaje del mundo”, denunció.

Reiteró que “el imperialismo norteamericano con sus conspiraciones nos ha querido llevar al camino de una revolución popular armada, pero el nuestro es el constitucional, electoral y pacífico”.

La derecha quiere mantener el show

Maduro afirmó que el derrotado candidato del extremismo opositor, Edmundo González Urrutia, no acudió al llamado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este viernes para demostrar las supuestas pruebas de fraude electoral en las elecciones de este domingo porque sólo quiere “mantener el show” que sustente el Golpe de Estado.

“Recibió la orden, usted no va, porque no quieren reconocer a ninguna institución, no quieren reconocer los mecanismos nacionales y soberanos de Venezuela, solo quieren mantener el show de la farsa para tener un sustrato, un relato, para justificar nuevos golpes, nueva violencia, nueva desestabilización”, zanjó.

Paso en falso, Blinken

Maduro fustigó al Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, por encabezar el plan desestabilizador y el desconocimiento de las instituciones venezolanas.

“Paso en falso, Blinken. Nosotros diríamos, ¿Quién manda en la Casa Blanca en este momento? ¿Quién toma esas decisiones? Señor Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden”, increpó.

Enfatizó que para el pueblo de Venezuela es indignante que una autoridad extranjera, y en este caso imperialista, pretenda sustituir los poderes públicos del país, como al Consejo Nacional Electoral, e imponer, a través de la mentira y la manipulación, un golpe de Estado.

Más de 5 mil amenazas en la VenApp

“En este momento tenemos reporte en la VenApp de más de 5 mil amenazas que están siendo atendidas una por una, personalizadas a 5 mil líderes sociales de base, líderes populares. Hasta la última la vamos a atender”, detalló el primer mandatario.

Lamentó el asesinato de un conjunto de transeúntes en los dos días de violencia guarimbera, y aseguró que la Fiscalía está al frente de esos casos.

“Gente que estaba llegando a sus casas en la noche, gente que fue atacada y le quemaron su carro, su moto. Todo ese mapa lo tiene en sus manos el Ministerio Público”, insistió.

Ataque al sistema patria

Maduro también denunció un ataque al Sistema Patria, donde se apoya con bonos sociales a millones de venezolanos; así como una agresión contra el sistema de transmisión y de funcionamiento electrónico del Consejo Nacional Electoral y otras 25 webs del Estado.

“Han atacado por lo menos 25 sitios de dominio nacional para distintas cosas: educación, ciencia, tecnología, comunicaciones. Claro, está Elon Musk dirigiendo el golpe de Estado, Elon Musk y todo el poder de ellos, pero nuestros equipos también se las traen. Nuestros equipos llevan la fuerza de David contra Goliat. Elon Musk será muy Goliat, pero la fuerza de David nos pertenece a nosotros”, resaltó.