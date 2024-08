TikTok censuró transmisión Live del presidente Nicolás Maduro

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció a la plataforma TikTok, la cual ha suspendido por una semana, hasta el 19 de agosto, la transmisión en vivo de la cuenta @NicolasMaduro en esa red social. “TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real y me mandaron esto, TikTok. TikTok, ¡miren lo inmoral que es TikTok!”, expresó durante Reunión del Consejo de Defensa de la Nación y Consejo de Estado.

Texto y foto: Prensa Presidencial

Maduro indicó que la plataforma lo acusa de violar sus normas de contenido por transmitir un video con hechos de violencia, sin embargo, el Mandatario argumentó que la violencia que se muestra en el video proviene de las propias transmisiones en vivo de TikTok, donde se pueden observar asaltos a hospitales, escuelas, universidades y plazas públicas, así como la destrucción de estatuas de figuras importantes para el país.

Maduro denuncia que Tiktok penalizó su cuenta mientras transmitía "Live" del Consejo de Estado

“Fueron transmitidos en vivo por TikTok y en lugar de ponerle coto, no permitir la transmisión de violencia en vivo, los estimulaba y los transmitía al 100%. Toda la prueba gráfica –provino- de TikTok, con –eso- fueron conseguidos, identificados, capturados y están siendo juzgados todos estos criminales, drogados, armados y pagados por el fascismo venezolano”, puntualizó.

En este sentido, resaltó que esta acción refleja las verdaderas intenciones de los directivos y dueños de TikTok, de querer la guerra civil en Venezuela y de apoyar el fascismo en América Latina y el mundo. “Ellos son responsables de la llegada de –Javier- Miley y de los fascistas”, dijo.

“(…) Ellos se esconden detrás del anonimato y le hacen daño a los países. Y en el mundo están propiciando el fascismo. Llegó la hora de denunciarlos con nombre y apellido. En Venezuela vamos a hacer leyes, para proteger a nuestro país, para defender el derecho a la paz, a la armonía, a la tranquilidad. Y leyes que estoy seguro van a servir de ejemplo, porque la humanidad entera quiere quitarse de encima la dictadura del imperio tecnológico, la dictadura de los dueños de las redes sociales, que imponen por ahí todo lo que les da la gana», subrayó.

El Jefe de Estado hizo un llamado a la sociedad para que se una a la lucha contra el fascismo y la manipulación de las redes sociales, destacando que “le tienen miedo a los Live, a las transmisiones en vivo y a mí no me van a callar. No van a callar a Venezuela, bandidos de TikTok, inmorales dueños de TikTok. Y algún día la humanidad le pasará la cuenta completica a ustedes», advirtió.

El presidente Maduro también se refirió a la naturaleza adictiva de las redes sociales, señalando que TikTok y otras plataformas atraen a los usuarios con contenido atractivo, pero al mismo tiempo recopilan datos sobre sus gustos para luego bombardearlos con información personalizada.

“Todo el mundo se divierte viendo videos, novelas, mil cosas chéveres. Pero dentro de las chéveres van obteniendo los datos secretos de tus gustos para después, mira, bombardearte. Y a nivel político electoral, bombardear los países y favorecer los proyectos fascistas en el mundo”, explicó.