Delcy Rodríguez: Vacuna AstraZeneca no será permitida en el proceso de inmunización de Venezuela contra el Covid-19

Este lunes la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez informó, luego de sostener una reunión con el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) acreditado en Venezuela, Dr. Pier Paolo Balladelli, que Venezuela no concederá el permiso para el uso de la vacuna AstraZeneca en la población venezolana, por las complicaciones que este fármaco ocasiona en los pacientes. «Por lo tanto el presidente Nicolás Maduro ha decidido, considerando los resultados de los informes técnicos que presentó el comité de expertos, no aprobar y no otorgar licencia de uso de esta vacuna en el territorio venezolano».

Texto: Prensa Vicepresidencia

Durante la reunión con el representante de la OPS, Venezuela también denunció la omisión del gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonoro ante el incremento de casos de la nueva variente del virus.

Vicepresidenta Delcy Rodríguez: vacuna AstraZeneca no será permitida en el proceso de inmunización

«Denunciamos ante la OPS la falta de coordinación entre nuestros gobiernos; porque las autoridades de Brasil; ni sanitarias ni la cancillería, establecen contacto con nuestro país, como debe ocurrir, para que establezcamos medidas comunes epidemiológicas sanitarias de coordinación para hacer en la frontera, ha estado Venezuela sola en está batalla». Sentenció.

Rodríguez, apeló a los Buenos Oficios de la OPS para avanzar en el combate de la nueva variante brasileña, que según estudios es más peligrosa y contagiante. «Hemos pedido la mayor cooperación de la OPS, sus Buenos Oficios para que se den las coordinaciones que corresponden entre ambos gobiernos; porque esta situación no sólo afecta a Venezuela, esta situación está afectando a la región y al mundo». Indicó la Vicepresidenta Ejecutiva durante declaraciones transmitidas por VTV.

A su juicio la situación de Brasil es alarmante y representa una amenaza para la Región y el mundo. «Denunciamos la amenaza que está representando no solamente para la Región y para todo el mundo esta variante que aparecieron en Brasil, sino el impacto que tiene en Venezuela como país vecino de Brasil».

Asimismo informó que el gobierno venezolano solicita que recursos bloqueados en el exterior sean liberados, para acceder a la compra de dosis contra la Covid-19 a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax). «De igual manera conversamos con su representante sobre el Fondo Covax de las Naciones Unidas, donde todos los países debemos y podemos acceder para adquirir vacunas …y en el caso de Venezuela, víctima de un terrible bloqueo criminal, los recursos financieros de nuestro país están bloqueados».

En otros temas, también agradeció a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por la donación de 5 máquinas que permitirán el fortalecimiento de las medidas de prevención que aplica Venezuela para combatir el COVID-19. «Queremos agradecer a la OPS la donación de 5 máquinas especiales de pruebas PCR, que arrojan resultados en un tiempo muy corto y que nos permitirá profundizar en nuestro esquema de pesquizaje masivo a nivel nacional, especialmente en aquellos estados, en los 5 estados donde hemos detectado la presencia de la nueva variante Brasileña», afirmó Rodríguez.