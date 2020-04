Al coronavirus en soneto, por Giovanni Cedeño

Un poema a propósito de la lucha contra el coronavirus.



Oh tú, Coronavirus, tan bandido.

Tú me robaste mi tranquilidad;

pero consolidaste la Unidad.

No sé, -Cómo llamarte forajido-

Si enseñaste a todos los dispersos, que unidos somos mucho más capaz.

A los imbéciles, a vivir en sana paz.

A los débiles. Que somos poderoso.

Que nuestro planeta necesita más amor

Que si podemos vencer al opresor…

Que es apremiante otro mundo mejor.

Y, a todos los contrarios de la humanidad,

que llegó el fin de su impune libertad.

Que la unión, es la fragua del filo redentor.

VENCEREMOS

Giovanni Cedeño.

C220320.