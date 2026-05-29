Coro Vicente Emilio Sojo marcó otro exitoso encuentro en la Ucsar

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Como parte de sus “Jueves culturales”, la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) recibió al Coro Vicente Emilio Sojo, que ofreció una presentación compuesta de piezas sacras pertenecientes a compositores venezolanos y foráneos.

Texto y Foto: Compañía Nacional de Música

El encuentro coral se desarrolló en la capilla Santa Rosa de Lima y contó con la presencia de autoridades de la casa de estudios, como el vicerrector académico, Jesús Vargas, y el coordinador de maestrías, José Balza; estudiantes del núcleo Santa Rosa de El Sistema y público en general.

El maestro Ángel Rengifo Mendoza, director del coro, levantó su batuta para dar vida a la presentación compuesta por las piezas “Luz celestial”, de Alexander Kopylow; “Gloria”, de Athos Palma; “O Sanctissima”, de José Antonio Páez; “Zapatitos de lluvia”, de Vicente Emilio Sojo; “El gallo”, de Rafael Suárez, y “Ven”, de S. Acosta, con arreglo de Gonzalo Peña.

Honrado por los aplausos que el público obsequió ante esa maravillosa interpretación, el maestro Rengifo complació a los asistentes con un número extra: la pieza “Allá va un encobijao”, del maestro Antonio Lauro, ejecución que arrancó una ovación del público.

Las puertas de la Ucsar quedaron abiertas para futuros eventos culturales con los ensambles artísticos auspiciados por la Fundación Compañía Nacional de Música, que preside Alí Alejandro Primera. Así lo corroboró el vicerrector de esa casa de estudios, Jesús Vargas, quien manifestó haber quedado complacido por esta presentación.

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Publicado por Luigino Bracci

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