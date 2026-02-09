Fallece Renato Aguirre, el “Poeta Diamantino” de la gaita zuliana

Maracaibo y toda Venezuela se visten de duelo. Renato Aguirre González, compositor, cronista lírico y voz emblemática de la gaita, falleció este domingo a los 78 años. Conocido cariñosamente como el “Poeta Diamantino”, Aguirre construyó un legado inmortal a través de letras que transformaron el género en poesía pura, impregnadas de devoción a la Virgen de Chiquinquirá y de un profundo orgullo por las bellezas de su tierra zuliana.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

Hermano del también inmortal Ricardo Aguirre, “El Monumental”, Renato forjó su propia e inconfundible trayectoria. Su voz cálida y su pluma sensible fueron instrumentos para narrar la fe, la cotidianidad y el sentir de un pueblo. A lo largo de su carrera, fue parte fundamental de conjuntos gaiteros legendarios como Los Monumentales, Los Colosales de Ricardo Cepeda y, de manera destacada, Los Cardenales del Éxito, donde brilló como integrante y compositor. Además, dejó una huella indeleble como fundador y director de Los Chiquillos, agrupación que marcó a toda una generación.

Un legado de versos y acordes

El “Poeta Diamantino” deja un cancionero que es patrimonio cultural. Sus obras, donde la lírica se funde con la tradición, seguirán latiendo en clásicos imperecederos como “Giuliano”, “La Elegida”, “Sagrada Dama del Saladillo”, “Frondosa” y “Cat Tumba, Templo del Sol”. Cada una de estas piezas es un testimonio de identidad, un himno de fe y un relato de la vida del Zulia.

Último adiós en la Basílica

Los actos fúnebres se realizarán en el corazón espiritual de la región, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Se espera la presencia de personalidades de la cultura, músicos, cultores y, sobre todo, del pueblo zuliano, que acudirá masivamente a despedir al hombre que supo convertir sus versos en el alma musical de la región.

La partida de Renato Aguirre deja un silencio profundo en la gaita, pero su voz y su pluma permanecerán vivas. Su legado, tallado como un diamante en la historia musical venezolana, seguirá resonando en cada cuatro, en cada furro y en cada coro que se eleve para celebrar la identidad zuliana.

Descanse en paz, Renato Aguirre. El “Poeta Diamantino” de la gaita.