Abierta las inscripciones para los seminarios en Estudios Nuestroamericanos

El Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (CELARG) se complace en anunciar el inicio de las inscripciones para una serie de seminarios libres, en el marco del Postgrado en Estudios Nuestroamericanos. Estos seminarios, que se llevarán a cabo entre julio y septiembre de 2025, en modalidades en línea y presencial, ofrecen una oportunidad única para profundizar en diversas áreas de las ciencias humanas y sociales.

Texto: Prensa Celarg y Foto: Archivo

Los seminarios estarán a cargo de un grupo de profesores de dilatada trayectoria académica en el campo de la literatura, la investigación, la historia y la cultura.

Las interesadas e interesados en participar deben registrarse a través de los enlaces indicados para cada seminario.

Seminario: Tres novelas ejemplares venezolanas: Doña Bárbara, Cubagua y Las lanzas coloradas

Este seminario aborda la lectura de las tres novelas que definieron la modernidad literaria venezolana. Si bien la crítica ha establecido el diálogo entre Doña Bárbara (1929) de Rómulo Gallegos y Las lanzas coloradas (1931) de Arturo Uslar Pietri como la ecuación modernizadora de la narrativa nacional, el tiempo ha colocado más bien a Cubagua (1931) de Enrique Bernardo Núñez entre ellas, considerándola como la obra fundamental de dicho momento. Sin precedentes ni herederos inmediatos, esta breve novela significó una apertura desoída hacia nuevos horizontes socioliterarios, como la de Gallegos ha sido leída como cierre del debate civilización-barbarie de la novela (y la discusión) decimonónica latinoamericana. En el otro eje, el lenguaje deslumbrante y vanguardista de Uslar Pietri no oculta posturas reaccionarias y afirmativas de la dictadura que entonces vivía el país, contrarias a la propuesta crítica y casi críptica de la sociedad gomecista en Cubagua, poniendo en discusión el precoz el proyecto nacional minero que apenas se vislumbraba. En cuanto al cotejo entre ésta y Doña Bárbara, la visión oracular y desilusionada de la primera y la optimista de la segunda abren posibilidades de valoración de lo que fueron las tres como propuestas de nación a casi un siglo de publicadas.

• Profesor: Alejandro Bruzual

Doctor en Literaturas Latinoamericanas de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela (UCV) y profesor ejecutante de guitarra de la Escuela de Música Pablo Castellanos de La Guaira.

• Temas categoriales que se desarrollarán en el seminario:

-Renovación narrativa en Venezuela, a finales de los años 20.

-La edición genética como procedimiento interpretativo.

-Relación entre narración y nación.

-La disputa modernizadora: el posgomecismo con Gómez.

• Duración:

Tres sesiones. En cada sesión se trabajará una novela.

• Fecha de inicio:

Jueves 31 de julio de 2025

.• Cronograma:

Miércoles 30 de julio: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Miércoles 6 de agosto: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Miércoles 13 de agosto: 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

• Link de registro: https://forms.gle/BG9JgMecxtzFkhbf8

Seminario: Metodología de la investigación aplicada a las ciencias humanas.

• Profesor: Justo Cuño Bonito

Profesor de Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y director del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía y del instituto de investigación El Colegio de América, Centro de Estudios Avanzados para América Latina.

• Fechas y Horarios:

-Jueves 7 de agosto: 10:00 a.m. – 1:30 p.m.

-Viernes 8 de agosto: 10:00 a.m. – 1:30 p.m.

-Lunes 11 de agosto: 10:00 a.m. – 1:30 p.m.

-Martes 12 de agosto: 10:00 a.m. – 1:30 p.m.

• Link de registro: https://forms.gle/mQsgB16xd1NVWhBH7

Seminario: Análisis del discurso para investigaciones en ciencias sociales

Brinda a los participantes una perspectiva teórico-metodológica para el diseño de investigaciones cuyo objeto de estudio está contenido y localizado en textualidades diversas, es decir, en materializaciones discursivas. Hablamos de documentos, archivos, alocuciones, literatura, películas, programas de TV, prensa escrita, entrevistas y, más recientemente, textualizaciones en el ámbito de la comunicación digital. Como metodología de análisis permite a los investigadores diseñar un corpus textual cuyo análisis dará fundamentación y explicación a los objetivos de investigación de sus proyectos. Por su perspectiva crítica, el ACD señala y denuncia desigualdades, exclusiones, racializaciones y violencia simbólica en las interacciones discursivas o también llamados discursos de poder.

• Profesor: Antonio Núñez Aldazoro

Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Magister Scientiarum en Estudios del Discurso de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV; y doctorando del Programa de Formación Avanzada (PNFA) en Historia de Unearte/Centro Nacional de Estudios Históricos (CNEH).

• Temas categoriales que se desarrollarán en el seminario:

Discurso, textualidad, ideología, teoría crítica, métodos de análisis, corpus.

• Duración: tres (3) sesiones de tres (3) horas académicas. De 9:00 am a 11: 30 am.

• Fecha de inicio: viernes 01 de agosto de 2025.

• Cronograma:

Viernes 1 de agosto: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Viernes 8 de agosto: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Viernes 15 de agosto: 9:00 a.m. – 11:00 a.m.

• Link de registro: https://forms.gle/uiTDvEUkjaa3U7iJ6

Seminario: La cultura del latifundio como expresión política neocolonial

La cultura del latifundio es la expresión antropológico-social de las relaciones de producción precapitalistas y capitalistas funcionales al capitalismo foráneo imperialista en el marco del desarrollo hacia afuera. Los elementos estructurales de la acción que la conforman, se evidencian en la concepción del mundo que se expresa a través de prácticas alienadas a valores y normas del propio enclave colonial y neocolonial. Justamente, durante la conquista y colonización hispánica a través de los repartimientos, encomiendas y las mercedes de tierra engendraron el latifundio no sólo como unidad económica de producción sino como cultura al crear el punto de vista autoritario y subjetivo del caudillo (el personalismo político), el machetero, el capataz y el peón; mal que también golpeó a España, asunto denunciado por Joaquín Costa, uno de los máximos exponentes del movimiento regeneracionista. Por lo tanto, entre la herencia cultural colonial hispánica (Siglos: XVI-XIX) y la transnacional temprana (S. XIX- principios del S. XX) en Venezuela, fue creado un substrato cultural que conformó parte de las relaciones sociales que es necesario implosionar para avanzar en la senda de la liberación nacional.

• Profesora: Alexandra Mulino

Doctora en el programa de Filosofía por la Universidad de Salamanca, España. Magister en Filosofía, mención Filosofía y Ciencias Humanas por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales por la Universidad de Carabobo. Socióloga por la Universidad Central de Venezuela. Diploma en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad de Salamanca.

• Contenido: Su manifestación sociológica en las novelas, ensayos y cartas venezolanas y nuestroamericanas de finales del siglo XIX y principios del XX.

• Fechas y Horarios:

Miércoles 20 de agosto: 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

Miércoles 27 de agosto: 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

Miércoles 3 de septiembre: 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

• Link de registro: https://forms.gle/poPB6JCzyaufDNha8

Seminario: Crítica histórica, alternativas globales y desafíos teóricos desde el Sur

• Profesor: José Romero Lossaco

Antropólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

• Contenido:

*Sesión 1: Más allá de 1492: Modernidad, Colonialidad y Sistema-Mundo

Bloque 1: Crítica al Eurocentrismo y la Colonialidad.

Bloque 2: El Sistema-Mundo y sus Limitaciones.

Bloque 3: Hacia Historias Globales desde el Sur.

*Sesión 2: Feudalismo y Eurocentrismo: aportes para una crítica decolonial del tecnofeudalismo

Bloque 1: Feudalismo como constructo eurocéntrico.

Bloque 2: Tecno-feudalismo y límites decoloniales.

Bloque 3: Hacia categorías decoloniales.

• Fechas y Horarios:

Jueves 18 de septiembre: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Jueves 25 de septiembre: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

• Link de registro: https://forms.gle/YCrfdk83DuFsp3jA7