Masiva asistencia al concierto tributo a Coldplay por la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar

Clásicos como “Yellow”, “Viva la Vida”, “Trouble” y canciones más recientes como “People of The Pride” y “Higher Power”, fueron interpretados magistralmente en un concierto gratuito realizado este miércoles 7 de mayo en Los Próceres, por los jóvenes de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, como parte de la Ruta Ecléctica que integra la programación de El Vive Sistema Fest, evento organizado para celebrar el 50 aniversario de El Sistema.

Texto: Alba Ciudad / Foto: Redes Sociales

El espectacular recital arrancó a las 7:30 pm, congregando a un público variado que disfrutaron de un gran repertorio que abarcó las canciones más populares de la banda británica Coldplay, conocida mundialmente, no solo por la calidad de su música, si no por promover mensajes de inclusión, no a la guerra y la protección del planeta.

El Vive Sistema Fest, inició el pasado 24 de abril con una amplia programación que reúne a las orquestas y coros de El Sistema, distribuida en cinco Rutas Musicales: Ruta Familiar, Ruta Venezolana, Ruta Sinfónica, Ruta Ecléctica y Ruta Caribe. En está última semana del festival, promete cerrar por todo lo alto, con una diversidad de propuestas musicales para todos los gustos, en ellas destacan México Lindo y Querido por Son Sinfónico, Tributo a Luis Miguel por Beto Baralt, El Sistema Latin All Star, entre otras.

Para conocer la programación completa INGRESAR AQUÍ