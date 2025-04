ONU y Cruz Roja denuncian masacre de 15 paramédicos a manos de Israel

Ocho médicos palestinos, seis socorristas de Defensa Civil y un miembro del personal de la ONU fueron objetivo del ejército israelí cuando iban a recoger heridos, según denuncia La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y la ONU, expresando «indignación» y «horror».

Texto: Últimas Noticias / Foto: Jonathan Whittall/OCHA

Tom Fletcher, jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, aseguró a través de su cuenta de la red social X que «los mataron las fuerzas israelíes cuando trataban de salvar vidas» y que fueron enterrados en una fosa común, sin permitirles el acceso a ella hasta 5 días después de los hechos.

1/6 First responders should never be a target. Yet today @UNOCHA supported @PalestineRCS and Civil Defense to retrieve colleagues from a mass grave in #Rafah #Gaza that was marked with the emergency light from one of their crushed ambulances. pic.twitter.com/xFYFXWp2c6