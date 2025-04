El Sistema realizó tributo sinfónico a Michael Jackson, El Rey del Pop

Este sábado 26 de abril, a las 8:00 de la noche, se llevó a cabo un Tributo Sinfónico a Michael Jackson, el Rey del Pop, en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, como parte de la programación de la Ruta Ecléctica de Vive el Sistema Fest, para celebrar los 50 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Texto y fotos: Paola Pertuz

Alba Ciudad 96.3 FM dijo presente en este homenaje sinfónico que inició con una muestra musical de grandes éxitos como I Want You Back, ABC, I’ll be There y Blame It On The Boogie, para recordar a la agrupación The Jackson 5.

Seguidamente, el público entró en calor con canciones del álbum Off the Wall, para ser testigos de una dinámica colorida, entre efectos visuales, cambios de vestuario y coreografías alucinantes con la participación de Teresa DanzaKalle y Carlos Jackson, quien personificó al mítico cantante durante el evento.

Bajo la dirección de Jesús Uzcátegui y Jesús Milano, la orquesta interpretó grandes éxitos de la discografía de Jackson como Beat It, Smooth Criminal, Remember The Time, Billie Jean, The Way You Make Me Feel, Black Or White, Dirty Diana, Man in The Mirror, Earth Song y Heal The World, canción con la que rindieron homenaje al legado social del maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas en 1975.

El tributo culminó con las notas de We Are The World, como recordatorio del gran impacto social, cultural y personal que puede generar la música en la sociedad.