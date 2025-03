Presidente Maduro recibió en Miraflores a familiares de migrantes secuestrados por el gobierno salvadoreño

Los familiares de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador fueron recibidos este jueves por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien escuchó cada una de las denuncias de padres, madres, hermanos y demás parientes de quienes hoy se encuentran retenidos en una cárcel de máxima seguridad en el país conducido por Nayib Bukele.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

La información la dio a conocer el designado para los diálogos de paz por la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez. «Hoy en el Palacio de Miraflores el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado por la primera dama de la República, Cilia Flores de Maduro, y también acompañado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el vicepresidente social Héctor Rodríguez y mi persona sostuvimos una reunión con los familiares de nuestros hermanos y hermanas secuestrados en El Salvador».

Seguidamente procedió a presentar a varios familiares y señaló que «es importante que el pueblo de Venezuela escuche de viva voz de los familiares de nuestros hermanos y hermanas secuestradas, (…) la verdad acerca de estas hermanas, de estos hermanos que van a ser rescatados por la fuerza de la verdad, por la fuerza de Dios y por la fuerza del pueblo de Venezuela».

«El gobierno de los Estados Unidos engañó a los migrantes que esperaban un vuelo para ser repatriados, enviándolos a campos de concentración en El Salvador. No vamos a descansar hasta rescatarlos. ¡Esta patria los espera con los brazos abiertos!» enfatizó.

Rodríguez aseguró que «vamos a mover cielo y tierra. Vamos a hablar con quien tengamos que hablar. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para traernos a todas las venezolanas y a los venezolanos de los Estados Unidos de América, pero principalmente para que los 240 venezolanos secuestrados en El Salvador vengan y vuelvan a resguardo de sus familiares en su patria, en su territorio, en la patria que todos llevamos en el corazón».

Todos tenían oficios conocidos

Rodríguez puntualizó que todos (los secuestrados) tenían oficios conocidos y trabajo en los Estados Unidos, lo que evidencia la falsedad de las acusaciones de que son criminales.

Refirió que muchos fueron sacados de oficinas, de las vías públicas, de sus sitios de trabajo e incluso de las mismas oficinas de migración a donde fueron a manifestar su deseo de ser trasladados a Venezuela y regularizar su situación.

Sin embargo, fueron detenidos ilegalmente y enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Mujeres en las cárceles de hombres

Rodríguez además señaló que ocho mujeres venezolanas fueron llevadas a El Salvador.

«¿Cómo es posible que Bukele acepte, permita y además cobre dinero por llevar secuestrados a unos muchachos que no han cometido absolutamente ningún delito, ni en El Salvador, ni en los Estados Unidos de América, ni en la República Bolivariana de Venezuela?», reiteró.

Calificó el hecho como «un vulgar secuestro y están sometiendo a trabajo esclavo a jóvenes inocentes. ¿Cómo es posible que ocho jóvenes mujeres venezolanas han sido llevadas al Salvador y están allí secuestradas en una prisión de alta peligrosidad donde solamente hay hombres».

Cuestionó que hasta un menor de edad fue secuestrado. «¿Cómo es posible que hayan secuestrado a una persona, un muchacho menor de edad, cumplió 20 años de edad y en Estados Unidos la mayoría de edad se adquiere a los 21 años de edad?. Cumplió 20 años de edad mientras se encontraba detenido en uno de esos centros de reclusión. ¿Cómo es posible que se llevaron jóvenes inocentes a El Salvador y dejaron a esposas, a niños que en este momento no tienen idea de qué pueden hacer?, precisó.

El Departamento de Estado impide la repatriación

Rodríguez también desmintió las versiones difundidas en torno a que Venezuela no quiere acceder a traer a los venezolanos.

«¿Quién está impidiendo que esos vuelos se den? Es el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América. Repetimos, estamos listos para buscar a quien tengamos que buscar en los Estados Unidos de América en la frecuencia que se establezca. Si por nosotros fuera, nos los traemos a todos. Si por nosotros fuera, no dejamos a un solo venezolano para que sea maltratado en los Estados Unidos de América», acotó.

Agregó que «no vamos a descansar y me refiero a todo el pueblo de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Nacional y sobre todo a las madres y padres de esos muchachos, no descansaremos hasta que los veamos aterrizando en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía aquí en su patria, en la República Bolivariana de Venezuela. No descansaremos y lo lograremos» afirmó .

Hablan los familiares sobre las atrocidades

Los familiares de los migrantes venezolanos también declararon al finalizar la reunión. Precisaron que ninguno de los que se encuentran detenidos en el país centroamericano han cometido delito alguno

Jetsi Artiaga, quien fue presentada por Rodríguez como «una madre de uno de los hermanos secuestrados», dijo que se trata de una atrocidad lo sucedido.

«Nosotros vinimos hoy a denunciar la atrocidad que se está cometiendo con nuestros hijos, ya que ninguno de ellos ha resultado con delito, todos ellos son inocentes, no porque lo digamos nosotros, sino porque se ha demostrado».

Indicó que más bien quienes los secuestraron «están cometiendo el delito con nuestros hijos (…). En realidad pedimos la ayuda, la ayuda de todos con las firmas, con que tomamos las calles si es necesario, pero necesitamos a nuestros hijos de vuelta. Por favor, necesitamos la ayuda de todos ustedes», expresó visiblemente conmovida.

En tanto, Osvaldo Moreno, padre de otro venezolano secuestrado señaló que «vengo a realizar una denuncia ante el mundo, ante el país que creamos conciencia que lo que están haciendo aquí es una injusticia total están acabando con nuestra vida, con nuestro corazón».

Aseveró que «aquí hay padres destrozados, familias destrozadas, niños inocentes que están en esa cárcel de máxima seguridad al lado de criminales, simplemente por nuestra nacionalidad, por ser venezolano. Que se caiga ese circo, ese dúo demoníaco del presidente Trump y Bukele, abramos los ojos venezolanos, hoy somos nosotros, pero todos corremos ese riesgo simplemente porque somos venezolano. Migrar no es un delito» expresó

Prosiguió señalando que «nuestros hijos no han cometido ningún delito y ya está comprobado porque se verificó. Todas las personas que están allí son inocentes. Es su único delito ante ese dúo demoníaco es ser venezolano. Defendamos nuestra nacionalidad ante el mundo y los organismos internacionales de los derechos humanos que, por favor, levanten su voz ante esta atrocidad».