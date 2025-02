La investigadora Sor Elena Salazar disertó sobre la obra dramática de Rómulo Gallegos

La Cátedra Libre Rómulo Gallegos inició una nueva fase. El análisis de la literatura dramática del escritor de la célebre novela Doña Bárbara (1929) marcó la agenda este jueves 20, en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), Altamira.

Texto: Prensa Celarg

La conferencia denominada “Breve Panorama de Gallegos Cuentista y Dramaturgo”, a cargo de la docente e investigadora Sor Elena Salazar permitió a los asistentes adentrarse en el contexto de la producción dramática de Gallegos teniendo como hilo conductor sus investigaciones centradas en las obras El motor (1910), Los ídolos (1911), El milagro del año (1915) y La doncella (1945).

“En 1985 comencé a trabajar en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo y descubrí al Gallegos dramaturgo, que para ese momento era poco conocida y estudiada su literatura dramática”, advierte Sor Elena Salazar al iniciar su discurso con el cual ofreció un panorama integral del momento político, social y literario en el que se desarrolla la faceta de dramaturgo y cuentista del célebre Rómulo Gallegos.

Sor Elena Salazar, licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Literatura Latinoamérica de la Universidad Simón Bolívar, puntualizó que Rómulo Gallegos en sus primeros textos, tanto cuentos como teatro, expresó sus ideales, pensamiento y filosofía que luego desarrollaría en su novelística.

Detalló que Rómulo Gallegos “escribió aproximadamente 26 cuentos y 5 obras dramáticas: El motor (1910), Los ídolos (1911) reescrita posteriormente con el nombre de Los predestinados, El milagro del año (1915); hay una que se llama La esperada, según sus amigos de la revista La alborada, Gallegos después de que la escribió rompió el texto, no he podido trabajarla porque aparentemente no se consigue y La doncella y El último patriota (1945). Esta última publicada por la Editorial Motobar, en 1957 lo hizo merecedor del Premio Nacional de Literatura”.

Refirió la investigadora que la obra El milagro del año permite introducir el mito y la superstición del medio rural. “Reescribe un hecho histórico, la tragedia de Pozuelos, originada por un joven pescador, quien en plena noche playera provoca el naufragio de un bote y asesina a sus compañeros para quedarse con el dinero de la pesca”. Mientras que El motor es un drama en tres actos escrito con fines didácticos, donde imperan las ideas de progreso y educación de Gallegos a través de personaje Guillermo Orosia, quien después será el Santos Luzardo de Doña Bárbara.

Investigadora del Programa José Carlos Mariátegui de Estímulo a la Investigación del Celarg, Sor Elena Salazar enfatizó que Rómulo Gallegos escribió con fuerza telúrica sus primeros textos dramáticos exaltando el sentimiento nacional venezolano, mostrado por sus paisajes, sus particulares personajes, su tradición, conflictos, sus ideas de progreso y la diversidad cultural que lo caracteriza. A la vez que destaca que en 1945 retoma la dramaturgia con La Doncella, la historia de Juana de Arco. “La única obra de encargo emprendida por Gallegos a solicitud de un productor cinematográfico mexicano que nunca fue llevada al celuloide. Construye un personaje de alto contenido histórico dramático (…) uno de los aspectos importantes, radica en la apreciación positiva que Gallegos tiene de la mujer que, sin apología directa, hace del comportamiento de Juana en casi todos los numerales, siempre exalta su voluntad, su pasión, sus ideales mostrándola en todo momento, como la heroína, la vencedora, la libertadora”.

La Cátedra Libre Rómulo Gallegos es un espacio destinado a la divulgación e investigación de la vida y obra de Rómulo Gallegos. Está coordinada por Rosa Elena Pérez, investigadora del Celarg. Con la conferencia “Breve Panorama de Gallegos Cuentista y Dramaturgo”, se pone foco en el camino hacia una serie acciones dirigidas a enaltecer el legado del escritor más universal de Venezuela.