Presidente Maduro repudió la mal llamada “Ley Bolívar” propuesta en Estados Unidos: “¡Es una basura!”

El Presidente venezolano Nicolás Maduro repudió la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, de aprobar la Ley ley H.B. 825, a la cual denominan “Ley Bolívar”, con el objetivo de arreciar las sanciones contra Venezuela y contra las personas y empresas que hagan negocios con su gobierno.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

“Repudio totalmente el intento de poner el nombre de Bolívar a una ley de guerra, sucia y criminal contra Venezuela en el Parlamento de los Estados Unidos”.

Maduro tachó a esta norma de “ley basura”, “ley de la infamia”, la cual aseguró fue pedida “por los apellidos”, con lo cual se están cometiendo “graves delitos nacionales e internacionales”.

El primer mandatario subrayó que quienes estén dispuestos a apoyar una ley contra Venezuela “se deben atener a las consecuencias. Eso es asociación para delinquir”, advirtió, porque todos aquellos venezolanos que trabajaron juntos para que esta ley haya sido aprobada en Estados Unidos deben ser castigados.

Maduro sobre la "Ley Bolívar": ¡Es una basura!

El presidente Maduro pidió a la Asamblea Nacional acelerar el proceso para el desarrollo y aprobación de la “Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa de la patria”. También pidió a todo el pueblo venezolano “apoyar la lucha contra la ley basura, del Parlamento de los Estados Unidos, a la calle a luchar. Le haremos morder el polvo de la derrota”, aseguró.

El martes la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el desarrollo de la Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y en defensa de la patria.

Jorge Rodríguez propone ley especial ante "Ley Bolívar" aprobada en Estados Unidos contra Venezuela

El pasado lunes 18 de noviembre, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó la ley H.B. 825, conocida como “Ley Bolívar” por sus siglas en inglés (Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime Act, o “Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela“), una medida impulsada por 11 representantes republicanos y 4 demócratas, que busca imponer nuevas sanciones contra el gobierno venezolano y quienes los apoyen.

Para ser aprobada de forma definitiva, la mal llamada “Ley Bolívar” deberá pasar y ser aprobada por el Senado antes de llegar a la Oficina Oval, donde deberá ser firmada por el Presidente de los Estados Unidos. Se desconoce si será el saliente Joe Biden, o el recién elegido Donald Trump.

La ley, de ser aprobada y firmada, prohibirá a las agencias del gobierno estadounidense realizar negocios con organizaciones y personas relacionadas con el gobierno de Venezuela, por considerarlo ilegítimo.