Maduro: Brasil sí iba a apoyar ingreso de Venezuela a los BRICS, pero funcionario de la cancillería cambió su posición

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que gobierno de Brasil iba a apoyar el ingreso de Venezuela al grupo de países BRICS y que así se lo había ratificado personalmente el canciller de ese país, Mauro Viera, durante la reunión realizada en en Kazán, Rusia, entre el 22 y el 24 de octubre pasados, pero que un funcionario de la cancillería brasileña finalmente aprobó el veto.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

Durante el programa “Con Maduro Más” de este lunes, Maduro señaló que, en las conversaciones privadas con Brasil por el ingreso de Venezuela al BRICS, la cancillería de ese país manifestó que Brasil no vetaba a Venezuela. “Lo mantuvieron una, dos, tres, cuatro y muchas veces. El canciller (brasileño) Mauro Viera me dijo en mi cara que Brasil no veta a Venezuela. Hubo reuniones entre ese canciller, el canciller de Rusia, nuestro canciller y la vicepresidenta, y Brasil, como era el único país de la región, manifestó de clara voz y directo, que no vetaba a Venezuela”, explicó Maduro.

“Cuando se iba a anunciar la lista de países invitados para participar como socios, apareció un funcionario de nombre Eduardo (Eduardo Paes Saboia), de oscuro y triste pasado bolsonarista, muy cuestionado en Brasil por distintos sectores de la sociedad”, explicó el Presidente venezolano. Este señor “había sido jefe de negociación” en los diferentes documentos, “y él afirmó de manera directa: ‘Brasil veta a Venezuela, Venezuela no entra’ y ejerció un poder de veto absolutamente inexplicable y negado a los principios constitucionales de Brasil, a los principios de la Celac, de Unasur y los principios que ha defendido el Presidente Lula durante años”.

Maduro: Brasil cambió de opinión en Cumbre BRICS, ellos sí iban a permitir ingreso de Venezuela

“¡Esa fue la realidad! Eso fue a última hora, casi terminando la cumbre”, explicó Maduro. “Eduardo Paes Saboia es el funcionario que habló en nombre de Brasil para establecer ante la mesa de negociación, que su gobierno vetaba el ingreso, en esta oportunidad, de Venezuela para ser socio de los BRICS”. Señala que fue “una puñalada por la espalda” de un funcionario “intransigente, bolsonarista y fascista”.

Señala Maduro que, cuando terminó la cumbre y él se iba, vio al canciller brasileño Mauro Viera, quien estaba despidiéndose de Putin. Cuando se voltea, ve a Maduro de frente, casi se desmaya, Maduro le dice: “¡Vetaste a Venezuela!” y Viera lo miró asustado, negó haber vetado al país y se despidió rápidamente.

Sobre el presidente Lula, Maduro señaló: “Yo prefiero ser cauteloso y esperar (…) No soy inocente, pero sí buena gente. Prefiero esperar a que Lula observe, esté bien informado de los acontecimientos y él, como Jefe de Estado, en su momento diga lo que tiene que decir”.

Cancillería brasileña está muy vinculada desde hace años al Departamento de Estado

Por otro lado, el Presidente venezolano dio sus impresiones sobre la cancillería brasileña, conocida como Itamaraty.

“No estoy dando ninguna noticia cuando digo que Itamaraty ha sido un poder dentro del poder en Brasil”. Recuerda que el líder cubano Fidel Castro alguna vez dijo que Brasil es el único país que es gobernado por un edificio, refiriéndose a la cancillería, que es muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos desde los años sesenta, luego del golpe de Estado a Joao Goulart. Desde ese momento, “todas las escuelas diplomáticas de Brasil fueron instaladas e influenciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos”.

Itamaraty “siempre conspiró y puso trabas” para el ingreso de Venezuela a Mercosur, lo cual se dio “por la voluntad de la presidenta Dilma Rousseff”. Itamaraty, en tiempos del gobierno de Bolsonaro, “fue la gran promotora de la exclusión ilegal de Venezuela en Mercosur, una mancha en la diplomacia brasileña, combinada con la diplomacia de derecha del gobierno argentino de entonces, la basura de Mauricio Macri”. Señala que ellos tienen una ideología muy antibolivariana y antivenezolana.

“Ellos han mantenido el veto en los mismos términos del gobierno de Jair Bolsonaro. No han cambiado un punto, una palabra ni una coma del veto” que Jair Bolsonaro mantuvo por cuatro años de su gobierno “para que ni nos acercáramos a los BRICS”. “El año pasado, en la Cumbre BRICS de Sudáfrica, yo no pude ir porque tuve una otitis muy fuerte, y ellos conspiraron y aprovecharon mi ausencia para que no se aprobara lo que se iba a aprobar, que era hacer miembro pleno a Venezuela”. Señala que mantuvieron los mismos términos de Bolsonaro.

“No pueden vetar el derecho de Venezuela a pertenecer a un nuevo mundo”

“Yo digo y repito: Venezuela pertenece a los BRICS, con B alta, B de Bolívar, pero desde hace 200 años, y a nosotros no nos va a sacar nadie del mundo al que pertenecemos. ¡Nadie nos va a sacar!”, dijo Maduro.

“Es una estupidez pensar que pueden vetar el derecho de Venezuela de pertenecer a un nuevo mundo, de ser libre, de ser soberana”, dijo Maduro. “Nosotros pertenecemos a los BRICS desde hace 200 años, porque a nosotros nadie nos regaló la independencia”.

También recordó que “a la primera persona que yo escuché -nunca lo había visto en un libro o un documento- hablar de un mundo multipolar, fue a Hugo Chávez”, quien luego cambió el concepto a “pluripolar” más que “multipolar” porque “debía ser un mundo donde hubiera pluralidad de civilizaciones. Pluralidad cultural, política, religiosa, de valores”. Añadió Maduro: “Y vamos a un mundo multicéntrico, de múltiples centros de poder, antiimperialista, anticolonialista, del sur global, de un mundo sin hegemonismos”.