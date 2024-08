Presidente Maduro se presentó ante Sala Electoral del TSJ: Pidió publicar comparecencia

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, acudió este viernes ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el contexto de las comparecencias de excandidatos presidenciales y representantes de organizaciones con fines políticos para dirimir el asunto relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado.

Texto: Últimas Noticias y Diario Vea

El jefe de Estado llegó a la sede de ese poder del Estado acompañado de su esposa, Cilia Flores; de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y otros miembros de su gabinete. Previamente, aseguró que entregaría el cien por ciento de la información electoral en su poder.

Desde las inmediaciones del TSJ lo vitorearon decenas de trabajadores, estudiantes e integrantes de organizaciones políticas y sociales, quienes desde horas tempranas se movilizaron hacia para respaldar la victoria de Maduro.

La comparecencia se realiza para recabar información sobre el proceso electoral del 28 de julio, que ayude a peritar y esclarecer lo que ocurrió durante esa jornada.

Así llegó Maduro a la Sala Electoral del TSJ este 9 de agosto de 2024

En declaraciones posteriores, el Presidente Maduro pidió que se publique la comparecencia que protagonizó este viernes 9 de agosto ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Sugirió al Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz, que solicite al alto juzgado que se haga lo mismo con la intervención de los otros ocho (8) excandidatos presidenciales que cumplieron con la citación judicial.

“Consta en el tribunal, en grabación, que no es secreto sumarial, que puede ser conocido públicamente. He pedido que mi audiencia sea liberada para ser conocida públicamente. Pediría señor Procurador que se solicite que la audiencia de todos los partidos y candidatos sea pública, porque es público. Quedó registrado en la audiencia que no tienen ningún material” electoral, afirmó ante medios de comunicación nacionales e internacionales, al referirse a la negativa del sector de la ultraderecha a entregar los requerimientos exigidos por la Sala Electoral del TSJ, en respuesta al contencioso electoral que solicitó el 31 de julio.

Luego de comparecer, condenó que los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT), la Mesa de la Unidad Democrática y el Movimiento Por Venezuela, tres de las organizaciones que apoyaron la candidatura del ultraderechista Edmundo González no presentaran ninguna prueba ante el TSJ que sustente la denuncia que ha hecho ese sector sobre supuesto fraude en la contienda electoral. «Se presentaron con las manos vacías», afirmó.

Destacó que era público y notorio que la Sala Electoral le iba a pedir a todos los partidos políticos todos los recaudos.

Edmundo González se escondió

Criticó además que el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, no acudiera a la citación que el Tribunal Supremo de Justicia le hizo para el pasado miércoles 7 de agosto, una acción que consideró como “escandalosa”.

Destacó que han acudido a la citación judicial 9 de 10 excandidatos. “Solo un candidato se negó a dar la cara y cumplir con la justicia (…) Un candidato que está escondido, que manda a matar, a quemar, que manda comanditos a matar; que llama a golpe de Estado; pero que no le da la cara a un país (…) Es un cobarde que se esconde en la oscuridad”.

Maduro declara tras acudir a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, 9 agosto 2024

Agregó: “Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE, una y otra vez, que desconoce al máximo tribunal, al pueblo y que pretende desconocer a la Constitución y que pretende autoproclamarse”.

“Como es público y notorio es escandalosa la ausencia del señor Edmundo González Urrutia y son escandalosas las declaraciones de los tres representantes de sus tres partidos, de desconocer todo lo que tiene que ver con actas y material electoral. Eso no lo dice CNN, lo calla AP, AFP, porque ustedes están complotados y quieren que haya guerra civil, no ha habido y no habrá guerra civil”, expresó.

Puntualizó que estos medios deben decir lo escandaloso que es que González Urrutia no cumpla con la citación del máximo tribunal del país, “y lo escandaloso que es que peguen el grito de fraude y no traigan un papel escrito en cuatro cuartillas firmado por ellos asumiendo su responsabilidad de su grito irresponsable. No consignaron nada y quedó grabado, y firmado por ellos que no tienen nada”.

Recordó que la Sala Electoral citó 38 partidos y los jefes y representantes de estos ante el CNE asistieron. “Han respondido al interrogatorio judicial y ha quedado en el expediente que están en pleno desarrollo de este recurso de contencioso electoral”.

83% de documentos falsos

En referencia a la página web “resultadosconvzla.com” donde los movimientos afines a Edmundo González y María Corina Machado difundieron supuestas actas electorales, , Maduro indicó que el 83% de los documentos publicados son falsos, y que se les hizo un peritaje de alto nivel que así lo determinó.

PSUV y GPP presentaron las pruebas

Maduro, quien manifestó que acudió ante el TSJ por la paz y estabilidad del país, agradeció al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, GPPSB, por cumplir con la citación del TSJ y entregar los documentos solicitados.

Hizo énfasis en que respondió al interrogatorio de los magistrados y magistradas. «No he rehuido ninguna pregunta (…)». Agregó más adelante: “Yo he dado la cara, siempre la voy a dar, al pueblo y las instituciones”. Ratificó que lo que lo que decida el máximo tribunal del país, “será santa sentencia”.

“Lo que diga el TSJ será ley, será santa sentencia, y ten la seguridad que la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas lo acatará y la vida seguirá. Y te digo más: Todo mejorará”.