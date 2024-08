Maduro con medios internacionales: Venezuela no va a caer en manos del fascismo

Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el Presidente Nicolás Maduro ofreció una rueda de prensa este miércoles con los medios internacionales, para aclarar los últimos sucesos acaecidos el día lunes en toda Venezuela, luego de las elecciones presidenciales del 28 de Julio, tras la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró vencedor como presidente electo.

Texto: Últimas Noticias y Diario Vea

El jefe de Estado, consternado por todos los acontecimientos en contra de la Patria, afirmó que la Revolución Bolivariana está armada de pueblo, de milicia y fuerza militar, a objeto de defenderse de la oligarquía y los apellidos.

Alertó que “quieren meter en una guerra civil a Venezuela ¿qué ha hecho Venezuela contra ustedes, contra los Estados Unidos, contra Occidente?, ¿cuántas pruebas quieren que presentemos para ustedes?, ¡digan ya basta!. Van a ser derrotados con la Ley y con la Constitución, Venezuela tiene su verdad y yo vengo a demostrar la verdad de Venezuela, no le tengo miedo a las mentiras de ustedes, los voy a enfrentar, queremos que todo siga siendo Constitucional y en Paz y no quisiéramos ir a otras formas de hacer Revolución (…) somos una Revolución Bolivariana que tiene raíces, tiene pueblo y tiene militares una Revolución pacífica electoral”.

Maduro, rueda de prensa con medios internacionales tras recurso en Sala Electoral, 31 julio 2024

Señaló el Mandatario venezolano que si “el imperialismo norteamericano, los apellidos, y la ultraderecha siguen haciéndole daño a Venezuela, no me temblará el pulso para un nuevo movimiento revolucionario y llamar al pueblo a una nueva Revolución con otras características, el pueblo lo sabe. Nosotros defenderemos a nuestro país, lo digo solemnemente desde el poder político, queremos seguir el camino que Chávez trazó”.

En esta línea, subrayó que Venezuela no va a caer en manos del fascismo ni del imperialismo, porque todo lo que se ha hecho ha sido por defender la patria, al empresariado, el derecho del trabajador y de la trabajadora, del comerciante, del hombre y la mujer de a pie y estar en sus casas tranquilos.

“Estamos logrando esa paz en Venezuela y quiero agradecer a las fuerzas policiales y militares, a la guardia nacional y al Poder Popular, que a esta hora en la que estoy hablando, Venezuela se encuentra en paz”, enfatizó.

María Corina Machado y Edmundo González tienen que estar tras las rejas

“Si me preguntan mi opinión como ciudadano, esa gente tiene que estar tras las rejas. Tiene que haber justicia en Venezuela. No puede haber un nuevo Leopoldo López, un Juan Guaidó parte 2″. Así lo señaló Maduro al ser consultado de qué debería pasar con los dos dirigentes de extrema derecha que han sido señalados por ser los cabecillas de los grupos fascistas que han generado violencia en el país las últimas horas.

Manifestó, mostrando la Constitución, que “si me preguntan qué debe pasar con el cobarde de González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como la Sayona, de apellido Machado, yo te diría: Que haya justicia, y ellos deberían en vez de esconderse presentarse ante la fiscalía y dar la cara, en vez de huir como cobardes y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales”.

Recordó que González Urrutia participó en la masacre de jesuitas, de las monjas, de Monseñor Romero en El Salvador. «Ya para entonces eras agente de la CIA y ponías la embajada de Venezuela como aliviador de los escuadrones de la muerte en El Salvador. Bastante documentos develó Wikileaks en los años 2007, 2009. Nadie sabía quién era».

Indicó que los grupos criminales que usaron estos dos personajes de la ultraderecha para montar los llamados “comanditos”, todos van a ser desmantelados, aplicando la ley. “Pagarán los destrozos que hicieron en hospitales, unidades de autobuses, alcaldías, del asesinato de funcionarios militares, transeúntes; pagarán sus crímenes”.

Entre los videos mostró el caso de la quema del carro de un trabajador en Ruperto Lugo en la parroquia Sucre, Caracas. “González Urrutia, señora Machado, sus criminales que tenían órdenes de ataques fueron capturados, y ahora les espera no menos de 30 años”, manifestó.

Capturado individuo que pretendía atacar Guri y dejar al país sin luz

El presidente Maduro reveló este miércoles que la extrema derecha liderada por González Urrutia y María Corina Machado pretendía atacar durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con el apoyo del imperio norteamericano y las bandas criminales de Colombia la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar de el Guri para sabotear el sistema eléctrico en todo el país y asaltar el Palacio de Miraflores.

“El domingo pensaban dejar sin luz al país desde el mediodía. Otro golpe a las ocho de la noche, logramos disipar y controlamos la Central del Guri, hoy capturamos al que iba a atacarla. El objetivo era el Guri, catastrófico, dejar al país sin luz. La población por intuición votó temprano. Tanto opositores como patriotas. En la tarde graneadito, como era rápido no se hacía cola. Ya a la una de la tarde iba el 46 % de los votantes. Todo se sabe en la vida y están saliendo las pruebas”, reveló.

Desde el Palacio de Miraflores, en el Salón Ayacucho, durante una rueda de Prensa a medios internacionales, el jefe de Estado informó que el principal cabecilla que atacaría el Guri fue capturado, “y ya deben estar capturando a los demás miembros de la red contactados por los comanditos de la terrorista María Machado para atacar Guri”.

“Con las medidas de seguridad extrema, logramos proteger a la Central de El Guri. Ya capturamos a los implicados”, informó.

Asimismo, el mandatario nacional denunció que la extrema derecha quería generar un apagón, para impedir que hubiera resultados electorales y causar una mayor tensión en la población con la ayuda de los medios internacionales, para transmitir al mundo un alzamiento, provocado por ellos mismos. “Lo que si lograron fue atacar el sistema de datos del Consejo Nacional Electoral y dañaron, también, algunas sedes de este ente”. dijo.

“Para ellos era vital, para promover el odio y la violencia y justificar un nuevo 11 de abril, que no hubiera resultados y amanecer el lunes como amanecieron, tenían un plan A, B y C. El A sin resultados. y los siguientes una acción violenta, criminal y fascista, que logramos enfrentar a tiempo”, acotó.

Recordó que el pasado viernes 26 de julio se capturaron a unos individuos que pretendían atacar la Subestación Eléctrica de Ureña, para dejar sin luz a esa región del país y, además, esa cadena de eventos llegaría a afectar a 10 estados de Venezuela. “Y no paran en sus planes. Los logísticos del plan de saboteo a la Subestación Eléctrica de Ureña, huyeron a Colombia, ya están identificados”, señaló.

En este sentido, el presidente Maduro manifestó que “Venezuela se ha estabilizado en cuanto al sistema eléctrico, felicito al ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Jorge Márquez, por estar atento a los planes”.

Felicitó públicamente al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jorge Márquez, y su equipo porque los últimos días se ha estabilizado el sistema eléctrico.

Niño Guerrero intenta huir a Colombia

El criminal Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, quien fue traído a Venezuela por sectores de la derecha para generar violencia en el país después de la elección presidencial del 28 de julio, está tratando de huir hacia Colombia. Así lo dio a conocer la tarde de este miércoles 31 de julio el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

“Ahorita se está moviendo, está tratando de huir para Colombia», reveló en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

Desde el Palacio de Miraflores, Caracas, señaló que el día anterior denunció que alias “Niño Guerrero” está en el sur de la ciudad de Caracas, dirigiendo las operaciones fascistas ordenadas por la ultraderecha. Indicó que los medios de comunicación vinculada a la derecha que siempre sacan información sobre este criminal no le dieron mayor relevancia.

Denunció que integrantes de grupos armados como El Tren del Llano están participando en los denominados “Comanditos”, impulsados por la ultraderecha, que dirigen María Machado y Edmundo González. “Testimonios de delincuentes, consumados, con sus armas, amenazando, sobran», dijo.

Desde septiembre de 2023, los órganos de Seguridad Ciudadana buscan a Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero” por su participación en múltiples delitos entre ellos terrorismo, homicidio y secuestro. En esa oportunidad ofrecieron recompensa por la captura del criminal y de Josué Santana (El Santanita), ambos lideraban la hoy desarticulada organización delictiva el Tren de Aragua.

A petición de Venezuela las autoridades de España realizaron el 11 de julio la extradición de Gerso Isaac Guerrero Flores, hermano de Héctor Guerrero Flores (alias “Niño Guerrero”). Este criminal era requerido por «extorsión agravada, legitimación de capitales, asociación, tráfico ilícito de armas y municiones, terrorismo y financiamiento al terrorismo».

Maduro: no me temblará el pulso para llamar al pueblo a otra revolución

El Presidente Maduro aseguró estar dispuesto a llamar al pueblo a otra revolución, con otras características. “Si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, ¡nosotros defenderemos a nuestra Patria y a todo un pueblo!”

Subrayó que Venezuela tiene derecho a desarrollar un proyecto independiente y soberano, frente a las agresiones de medios y agencias internacionales que buscan propiciar una guerra civil en el país.

El primer mandatario nacional advirtió que existe una campaña contra Venezuela en los medios internacionales, con lo que “quieren justificar una intervención militar otra vez a Venezuela, sanciones y la violencia” e invitó a los corresponsales de los medios a “tocarse el corazón” y les preguntó: “¿’Por qué quieren meter a Venezuela en una guerra civil otra vez? ¿Por qué este ataque contra Venezuela? ¿Qué ha hecho Venezuela contra ustedes?”

“Yo no le tengo miedo a las mentiras de ustedes. Vengo a enfrentarlas con la verdad. No soy agente de la CIA, jamás me prestaré para trabajar en la inteligencia extranjera, para ir en contra de mi país. Simplemente soy Nicolás Maduro Moros. Actúo con amor, soy un guerrero del amor”, enfatizó

Denunció que las redes sociales están en manos del imperialismo y sólo muestran lo que les conviene, para buscar una intervención en el país. “No se lo vamos a permitir”, insistió.

Asimismo, aseguró que el grupo de mandatarios de la ultra derecha al cual denominó “La Internacional fascista”, conformado por: Novoa, Boric, Bukele, Milei Vox y los “narcos colombianos” Uribe y Duque “vienen por a joya de la corona: la Revolución Bolivariana”.