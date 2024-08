Maduro: Informe del Centro Cárter sobre elecciones estaba listo hace un mes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el informe del Centro Carter, que envió una misión de observación de 17 expertos para los comicios presidenciales celebrados el domingo, estaba ya escrito desde hace un mes. Diferenció su trabajo del que se hacía cuando Jimmy Carter estaba con vida.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci) y Últimas Noticias

En una rueda de prensa con medios internacionales realizada en el Palacio de Miraflores, Maduro señaló que “el Centro Carter tiene dos historias: una con el Presidente Jimmy Carter (expresidente estadounidense) y otra ahora con esta gente, que trabaja para el Departamento de Estado y la USAID. Todos los que vinieron del Centro Carter a Venezuela tenían el informe ya escrito desde hace un mes. Lo que le faltaba era picantico que le pusieron ahora. Porque se desnaturalizaron, ya no es Jimmy Carter quien lo dirige; sólo lleva su nombre”.

Este martes en la noche, el Centro Carter emitió un informe en el que aseguró que no ha podido verificar o corroborar los resultados que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro. “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”, dicen en el comunicado que hizo público el centro el martes por la noche, horas después de que sus miembros abandonaran el país. “El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”.

El Centro Carter tomó esa decisión apenas 48 horas después de que se realizaran las elecciones en Venezuela.

Mesa por mesa

La publicación de resultados mesa por mesa en la página web del Consejo Nacional Electoral es uno de los pasos de la divulgación de resultados, que permite que los testigos de los partidos políticos comparen las actas de cada mesa de votación, impresas minutos después de cerrada la elección, con el resultado colocado en la página web, debiendo ambas coincidir en los resultados. Es una de las medidas que dan confianza al sistema.

Desde el domingo, la página web del Consejo Nacional Electoral ha estado caída, y no ha sido posible ingresar ni comprobar estos resultados mesa por mesa. El CNE ha alegado ser víctima de un ataque informático en el sistema de transmisión, que ha impedido la publicación de los resultados.

La oposición extremista, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, ha publicado masivamente en redes sociales cientos de fotos de actas de mesas electorales, mostrando solamente aquellas donde gana el candidato Edmundo González, para alegar así que Nicolás Maduro perdió la elección. También han creado al menos dos sitios web donde afirman que se pueden consultar las actas. Usan esto para alegar que Maduro supuestamente perdió las elecciones, y que Edmundo González las ganó con el 70% de los votos.

Con ese basamento, han convocado protestas en las calles, que se han tornado violentas y han ocasionado la destrucción de numerosos bienes públicos, dejando 77 funcionarios heridos y uno fallecido, además de más de mil personas detenidas por hechos vandálicos y violentos. Muchas de estas personas detenidas pertenecen a bandas delincuenciales, lo que ha llevado al Presidente Nicolás Maduro a asegurar que eran hechos planeados con antelación para causar violencia.

Este miércoles, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, introdujo un recurso contencioso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para solicitar que dicho organismo lo interroguen a él y al resto de candidatos y partidos políticos, y ha ratificado que todas las actas que están en poder del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico están a disposición de la Sala Electoral, para que la misma haga las debidas comprobaciones y ratifique los resultados dados por el CNE, que llevaron a su proclamación el pasado lunes como Presidente Reelecto.