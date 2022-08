Tres policías de EE.UU. golpean violentamente a un hombre durante su arresto en Arizona

Un video difundido recientemente en las redes sociales captó el momento en el que tres policías del estado de Arkansas (EE.UU.) golpearon brutalmente a un sospechoso bajo arresto este domingo por la mañana. El detenido, que yace en el suelo sujetado por los agentes, recibe puñetazos y rodillazos en la cara y varias partes del cuerpo. En cierto momento, uno de los uniformados le agarra la cabeza y se la hace chocar contra el suelo en más de una ocasión.

Texto: Actualidad RT

Advertencia: imágenes fuertes

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022