Fiscal General presentó vídeo donde Mayi Cumare confesó ser la autora intelectual del asesinato de Carlos Lanz (+Véalo)

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presentó este lunes 11 de julio un video con la confesión de Maxiorisol «Mayi» Cumare, esposa de Carlos Lanz, en la que ella, en una delación ante tribunales, admitió haber contratado a una persona -Glenn Castellanos- para que desapareciera y cometiera el terrible crimen contra el líder revolucionario. Así lo dio a conocer el Fiscal en una rueda de prensa en la sede del Ministerio Público en Caracas.

Texto: Alba Ciudad (LBR) y CiudadCCS

Cumare admitió los hechos ante un Tribunal, acompañada de un Fiscal y un Defensor Público.

En el video, ella explica: «Efectivamente, tres meses antes de cometer al acto, me puse en contacto con Glenn Castellanos, un delincuente confeso que estuvo preso en Tocorón. Le propuse una acción la cual consistía en desaparecer a Carlos Lanz. Ese día, 8 de agosto del 2020 nos vimos a las 8:30 a. m., utilizando como coartada la entrega de un libro en la sede de Inces-Aragua».

Mayi Cumare confiesa ser autora intelectual del asesinato de su esposo Carlos Lanz (confesión)

Ver este vídeo en YouTube

Cumare también admite que «paralelamente creamos el Comité de Búsqueda, para cubrir la muerte de Carlos Lanz; pero el discurso poco a poco se fue desgastando. Ante ésto el Ministerio Público reactiva las investigaciones pertinentes de nuevo, pero comienza hacerlo con elementos que hasta ahora no se habían realizado. Los interrogatorios de los fiscales nos comienzan a atemorizar porque nos sabíamos descubiertos», destacó.

«El Ministerio Público aprehende a Glenn Castellanos, que es quien delata toda la acción. Quiero dejar en claro que asumo toda la responsabilidad del asesinato de Carlos Lanz», dijo Cumare en el video.

Indica el Fiscal General que, entre el viernes y el sábado, se hizo la audiencia con 12 detenidos. «Todos estuvieron asistidos por abogados de la Defensa Pública, al no designar abogados privados».

La confesión de Mayi Cumare se dio luego de su detención e imputación. «Ella pide a los fiscales que la entrevistan que ella necesitaba hablar personalmente conmigo en mi condición de Fiscal General, a lo cual yo accedí», explicó Tarek William Saab. Indicó que se entrevistó con ella a las 10 p. m. del sábado y hablaron hasta el domingo en la madrugada.

Caso Carlos Lanz: Rueda de Prensa del Fiscal Tarek William Saab, 11 de julio 2022

Ver este vídeo en YouTube

Indica Saab que hay elementos criminalísticos que certifican el relato de Glenn Castellanos:

El nivel de detalle, la coherencia de los hechos narrados.

Las trazas telefónicas que lo ubican en los sitios por él señalado ese día, a las horas mencionadas.

La descripción del móvil del delito y «los negociados corruptos en el Inces-Aragua, la Zona Educativa, Alcasa», entre otros.

Saab indicó que el órgano judicial le ha garantizado todos sus derechos humanos, incluyendo la de sus hijas y familiares quienes han sido detenidos preventivamente para esclarecer los terribles hechos acontecidos.

No hay ninguna vinculación de las hijas, hasta ahora

Sobre las hijas de Mayi Cumare, Alieska Gil Cumare y Abyayala Lanz, indicó Saab que, hasta los momentos, las investigaciones no han señalado «ninguna vinculación que las comprometa con tan abominable crimen». De hecho, Saab narró que, en la audiencia de imputación, Alieska Gil le dijo a su madre, ante varios testigos: «Sí tú tuviste que ver en este hecho, asume tu responsabilidad y no nos estés vinculando a nosotras en esta acción que has hecho. Declara lo que tengas que hacer».

Indica el Fiscal que, de los detenidos, hay unos que tienen mayor nivel de responsabilidad y hay otros que podrían ser objeto de una revisión de medidas. «Eso lo determinará la investigación en marcha».

El Fiscal General reiteró que las experticias mostraban que el entorno de Lanz mentía u ocultaba información. Indica que «los psiquiatras nos informaban que Mayi Cumare, en las entrevistas siempre mentía, sus coartadas resultaban dudosas».

Dos nuevos detenidos: involucrado el Tren de Aragua

En total, hay quince detenidos, incluyendo dos nuevas detenciones cuya identidad no quiso revelar, pero estarían vinculados a la organización delictiva conocida como el Tren de Aragua. Explicó Saab que Glenn Castellanos también está vinculado a dicha organización. En estos momentos hay pesquisas en la entidad aragüeña buscando a los autores materiales («Pedro Basquetbol» y su cómplice «Yeison»).

Señaló Saab a Tito Viloria de ser «el asesor principal de Mayi Cumare en esta tesis fallida de vincular al Estado venezolano e indirectamente a la Fuerza Armada».